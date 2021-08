„Held*innen der Welt!“: KinderTanzTheater Oranienburg lädt zur Aufführung ein

Oranienburg

Wer die Premiere am 30.7. verpasst hat, hat noch einmal Gelegenheit die Aufführung „Held*innen in die Welt!“ des Kindertanztheaters Oranienburg im Eltern-Kind-Treff am 22. August 2021 um 15 Uhr zu erleben. Schulklassen haben die Möglichkeit eines Besuchs am darauffolgenden Montag um 10 Uhr.

Für das Tanztheaterstück bilden die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft und der Lebensalltag der Kinder die Grundlage für die Spiel- und Tanzszenen.

20 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren wirken mit

Wie können das schnelle, funkensprühende Feuer, die feste und bodenständige Erde, die erfrischende Luft und das kühlende Wasser vertanzt werden? Wie ist die Gestik und die Mimik? Welche Held*innentaten werden im Kleinen entdeckt? Wie sind Held*innen und: kann ich das auch? Das waren die spannenden Fragen mit denen sich die Kinder in einem Workshop in den zurückliegenden Sommerferien beschäftigten und die in einer Tanzaufführung münden. 20 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren aus Ländern wie Syrien, Iran, Afghanistan, Eritrea, Polen und Deutschland haben beim diesjährigen Feriencamp des KinderTanzTheaters Oranienburg mitgemacht. Es ist bereits die 7. Tanztheaterproduktion, die unter der Leitung von Sozialpädagogin Saskia Waurich stattfindet und bei der gemeinsam mit Theaterpädagogin Kathrin Thiele und Choreograph Francisco Cuervo mit in Oranienburg lebenden Kindern gearbeitet wird.

Träger des Angebots, das in Kooperation mit dem Kreisjugendring Oberhavel e.V. und der Stadt Oranienburg stattfindet, ist der ImPuls e.V., ein anerkannter Träger der Kinder-und Jugendhilfe im Landkreis Oberhavel. Gefördert wird das Projekt mit Mitteln aus dem Bundesprogramm „kultur macht stark“.

Von MAZonline