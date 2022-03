Helfen mit Musik: Benefizkonzert für die Ukraine im Oranienwerk

Oranienburg

Nur knapp zwei Wochen sollen von der Idee bis zum Konzert vergehen – diese kurze Zeitspanne verdeutlich die Brisanz des Anlasses. Mit einem Benefizkonzert wollen Akteure des Oranienwerks und der Kreismusikschule Oberhavel mit vielen Musikern verschiedener Musikrichtungen Spenden für die Opfer des Krieges gegen die Ukraine sammeln. Am Sonnabend, 12. März, von 15 bis maximal 23 Uhr, treten diverse Ensembles im Oranienwerk, Kremmener Straße 43, auf. Drei Bühnen werden bespielt, auch der Hof wird zum Klangraum. Der Wunsch, zu helfen und ein Zeichen zu setzen, ist dieser Tage überall groß. Lähmende Hilflosigkeit verwandelt sich in die Motivation, etwas zu bewegen.

Furchtbare Bilder lösen Betroffenheit aus

„Wir können angesichts der furchtbaren Bilder einfach nicht zuschauen und nichts tun“, erklärt Manfred Schmidt, Leiter der Kreismusikschule. „Wir haben im Kollegium auch russische und ukrainische Musiklehrer, mit denen wir im engen Austausch stehen. In einer Dienstberatung am Montag nach dem Angriff entwickelten wir die Idee zum Benefizkonzert“, berichtet Manfred Schmidt. Im Oranienwerk entstand die gleiche Idee. Schnell schloss man sich also zusammen und plante ein Konzept. Dieses sieht vor, dass nicht alle Besucher um Punkt 15 Uhr erscheinen sollten, sondern sich nach Möglichkeit über den gesamten Nachmittag und Abend verteilen, also ein stetes Kommen und Gehen herrscht. Es gilt die 3G-Regel. Möglicherweise kann es am Eingang zu Wartezeiten kommen. An diesem Tag werden nur Geldspenden – in bar oder per Paypal – entgegen genommen, jedoch keine Sachspenden. Dafür gibt es im Oranienwerk, aber auch in der Musikschule sowie vielen weiteren Sammelstellen an Werktagen die Möglichkeit.

Riesige musikalische Vielfalt

Um den Besuch je nach Musikgeschmack planen zu können, wird am Freitag das Programm veröffentlicht – auf den Internetseiten des Oranienwerks, der Musikschule und auf der Facebookseite „Oranienwerk für Ukraine“. Über diese Seiten erfahren auch Interessierte alle Kontakte, um zu spenden, falls sie am 12. März verhindert sind. Die Vielfalt an Musik wird riesig sein – jedoch überwiegend einen besinnlichen Charakter zeigen. Manfred Schmidt weiß schon vor dem offiziellen Anmeldestopp für Musiker am Dienstagabend gar nicht, wie er sie alle auf die Bühnen verteilen soll, sodass niemand nur für fünf Minuten spielen darf. Mit dabei sind auch die Musikwerkstatt Eden sowie die Oranienburger Musikschule Klangfarbe Orange. Es handelt sich jedoch nicht nur um lokale Künstler. Auch aus Berlin gibt es bereits Zusagen – unter anderem von den Profis der Staatskapelle Unter den Linden.

Live-Schalte in Oranienburgs Israelische Partnerstadt

Die Stile reichen von Klassik, Jazz bis Rock und Pop und sogar Tanzdarbietungen sind dabei. „Es wird so sein, dass die verschiedenen Musikrichtungen jeweils auch räumlich zentriert werden – so kommt jeder auf seine Kosten“, erklärt Manfred Schmidt. Ganz besonders freut er sich auf eine Liveschalte in Oranienburgs israelische Partnerstadt Kfar Jona. Der Leiter des dortigen Konservatoriums, Mark Wolloch, ist Ukrainer. Im Oranienwerk wird eigens für diesen Tag das Alt-Werk leer geräumt, um Platz für die Bands und das Publikum zu schaffen. Allen Organisatoren geht es bei dieser Hilfsaktion nicht um die Institutionen – das Oranienwerk und die Kreismusikschule – als solche, sondern darum, dass sie als Menschen zusammen stehen und ein Zeichen setzen.

Hilfsbereitschaft könnte mit der Zeit nachlassen

„Noch ist die Bereitschaft, zu helfen, überall sehr groß, aber die Erfahrung in Krisen hat gezeigt, dass diese Motivation irgendwann abnehmen wird“, gibt Marco Bartsch von der Geschäftsführung zu bedenken. Nachhaltigkeit sei bei der Hilfe für die Ukraine deshalb sehr wichtig. Das Benefizkonzert am Sonnabend soll keine Eintagsfliege, sondern nur der Auftakt zu zahlreichen weiteren Aktionen sein. Denkbar seien zusätzliche Konzerte, aber auch Bildungsangebote für geflüchtete Ukrainer sowie Spendenaktionen für den späteren Wiederaufbau im Kriegsgebiet.

Von Wiebke Wollek