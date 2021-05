Helfer räumen auf: Sicheres Baden am Lehnitzsee

Oranienburg

Frische 16 Grad Wassertemperatur zeigt das Thermometer am Sonnabendvormittag im Bereich der Badestelle auf der Oranienburger Seite des Lehnitzsees an, noch viel zu kalt für die meisten Badenden. Doch einige Unerschrockene machten sich trotzdem auf ins kühle Nass, wenn auch nicht zum eigenen Vergnügen. „Wir reinigen heute die Badestellen des Lehnitzsees“, berichtete Kevin Blüthgen (39), technischer Leiter der Oranienburger Wasserwacht.

Sanitäter, Bootsführer, Rettungsschwimmer, Ausbilder

Seit 2001 engagiert er sich beim Deutschen Roten Kreuz. „Ich bin damals durch ein Familienmitglied angesprochen worden, ob ich nicht Lust darauf hätte“, erinnert sich Kevin Blüthgen zurück. Mittlerweile ist er ausgebildeter Sanitäter, Bootsführer, Wasserretter und Rettungsschwimmer – und bildet sogar selbst aus. „Seit über 25 Jahren haben wir Verträge mit der Stadt Oranienburg über die Absicherung der Strände in Oranienburg und Lehnitz“, erläutert der 39-Jährige. Dazu gehöre auch die Säuberung der abgesicherten Strandabschnitte, zu der auch die neu gestaltete Badestelle am Grabowsee gehört. „So gibt es einfach während der Saison weniger Verletzte.“

Nach gut einer Stunde hatten die Helfer schon allerhand Müll aus der Badestelle des Lehnitzsees gefischt. Quelle: Stefanie Fechner

Im Laufe der nächsten Stunde wird auch klar, warum: Bierflaschen, Kronkorken, rostiges und scharfkantiges Metall, all das holen die Männer und Frauen aus dem Uferbereich des Lehnitzsees. Schnell stapeln sich Tüten mit Müll. Nur Familie Schwan mit ihren sieben Küken ist offenbar nicht so amüsiert über die vielen Menschen, die Ehrenamtlichen halten entsprechenden Abstand.

Auch das tiefere Wasser wird kontrolliert

„Wir haben aber auch schon Stühle und Schubkarren aus dem Wasser gefischt, sogar ein abgetrennter Schweinskopf war schon dabei“, erinnert sich Kevin Blüthgen, während er mit Celina Schuchardt (18) auf dem Rettungsboot „Tjorven“ zur Lehnitzer Seite übersetzt. Dabei kontrollieren die beiden auch gleich das tiefere Wasser auf Gefahrenstellen. „Hier scheint noch etwas von der alten Steganlage am Grund zu sein“, sind sich die beiden sicher, während sie konzentriert auf den Bildschirm blicken und Wegpunkte im Navigationssystem setzen. Die Meldung wird nun an die zuständigen Behörden weitergeleitet, „dann muss man sich anschauen was das ist“, so Ausbilder Blüthgen.

Celina engagiert sich schon seit der Kindheit beim DRK. Quelle: Stefanie Fechner

Auf der Lehnitzer Seite, am „Bolli“, sind die Mitglieder von „Frostis Fun Crew“ mit dem Aufräumen beschäftigt. Auch sie finden einiges an Müll, unter anderem ein Gerät, welches früher offenbar zum Obstpflücken verwendet wurde. Später werden sie sich noch gemeinsam um den Grabowsee kümmern. „Die Badesaison geht eigentlich vom 15. Mai bis zum 15. September“, erzählt Kevin auf dem Rückweg über das Wasser. In diesem Jahr habe allerdings das schlechte Wetter für Verzögerungen gesorgt. Von nun an werden die Wasserretter immer sonnabends und sonntags, aber auch an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr vor Ort sein.

Auf Lehnitzer Seite wurde ebenfalls fleißig gearbeitet. Quelle: Stefanie Fechner

Und im Winter? „Da werden in der Regel die Rettungsschwimmer ausgebildet, auch der Nachwuchs“, erklärt der Ortsgruppenleiter. Dies sei aber im letzten Jahr aufgrund der Coronapandemie schwierig gewesen. „Die Erwachsenen konnten in Absprache mit dem Gesundheitsamt zu festen Zeiten im Turm trainieren, die Kinder leider nicht.“ Und Kevin Blüthgen treibt noch eine große Sorge um: Der im großen Stil ausgefallene Schwimmunterricht an den Schulen. Es sei zu befürchten, dass man nun vermehrt Nichtschwimmer unter den Kindern habe. „Und auch wenn die Kinder das Seepferdchen abgelegt haben, sollten sich die Eltern nicht darauf verlassen“, appelliert er. „Man sollte immer aktiv dabei bleiben.“

Kevin Blüthgen ist technischer Leiter der Oranienburger Wasserwacht. Quelle: Stefanie Fechner

Auf der Oranienburger Seite wird Kevin dann von seinem Bruder Marian Blüthgen (47), Mitglied bei den „Frostis“, auf den neuesten Stand gebracht. Die Zusammenarbeit klappe super, sind die sich einig. „Zumal einige Gründungsmitglieder der Crew auch beim DRK aktiv sind“, berichtet Marian. Mit so vielen fleißigen Händen war der Arbeitseinsatz auch schnell erledigt, einem ungetrübten und sicheren Badevergnügen steht nun nichts mehr im Weg. Schade sei nur, da sind sich die Beteiligten einig, dass vor allem an den Sommerwochenenden oftmals viel Müll liegen gelassen wird. „Da wäre es toll, wenn bei einigen ein Umdenken einsetzen würde.“

Von Stefanie Fechner