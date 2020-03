Corona-Virus stoppt Friseursalons

Hennigsdorf

In den vergangenen Tagen kamen immer weniger Kunden in die Salons des Friseurunternehmens von „ Monique Müller“-Friseure in Hennigsdorf und Oranienburg. Die Ausbreitung des Corona-Virus drückte auf die Stimmung, die Mitarbeiter standen mitunter kreidebleich an den Salonstühlen. „Wir haben direkten Kontakt mit den Kunden, unterhalten uns mit ihnen. Das lässt sich im Alltag auch überhaupt nicht vermeiden“, sagt Jörg Carda, einer der Geschäftsführer.

Etwa 50 Kunden seien an normalen Tagen im Salon, rund sechs Friseure würden sie betreuen. Ein hoher Durchlauf und auch ein hohes Risiko in Zeiten der Corona-Pandemie. „Einige Leute haben schon abgesagt, weil sie jetzt einfach verunsichert waren.“ Nun hat sich die Firma dazu entschlossen, die Notbremse zu ziehen und seine Salons zu schließen. Seit Mittwoch sind sie vorerst dicht.

Carda denkt an seine Mitarbeiter und die Kunden

Wie lange, das kann der Inhaber noch nicht sagen. Viel wichtiger sei es aber, seine rund 20 Mitarbeiter zu schützen. „Ich habe als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter. Wir müssen uns immer fragen: Würden wir unsere Kinder dort auch bedenkenlos hinstellen?“, sagt Carda. Seine Mitarbeiter müssten mitunter sowieso zuhause bleiben, weil ihre Kinder nicht mehr in der Schule oder dem Kindergarten betreut würden.

Und natürlich denkt Carda auch an das Wohl seiner Kundschaft, etliche ältere Menschen seien darunter – und die zählen bei der Corona-Erkrankung zur Risikogruppe. Die Kunden selbst hätten die Nachricht gefasst aufgenommen. „Es war uns niemand böse, dass wir schließen. Die Leute haben jetzt Verständnis dafür“, sagt Carda.

75 000 Euro an laufenden Kosten

Er habe auch vergeblich versucht, Desinfektionsmittel zu ordern, um seine Läden offenzuhalten. „Aber es ist einfach nichts mehr zu bekommen. Ich habe gestern bis nachts um 4 Uhr im Internet danach gesucht.“ Die Schließungen tun dem Unternehmer finanziell weh, immerhin gibt es rund 75 000 Euro an laufenden Kosten jeden Monat – die Gehälter für das Personal eingerechnet. Seine Mitarbeiter würden nun in Kurzarbeit gehen. Jörg Carda hofft, Hilfe vom Staat zu bekommen.

Allzu lange, sagt der Unternehmer, sollten die Schließungen dennoch nicht dauern, wirtschaftlich sei das auf Dauer schwer durchzuhalten. „Wir sind ein sehr starkes Unternehmen, dennoch hoffe ich auf ein schnelles Ende des Ausnahmezustands.“ Dafür sei eines ganz wichtig: „Wir alle müssen jetzt mal die Beine still halten und zu Hause bleiben.“ Die Infektionskette müsse schnell unterbrochen werden. Friseurläden seien dabei ein großer Faktor: Rund 1,5 Millionen Kunden gibt es täglich in Deutschland.

Von Marco Paetzel