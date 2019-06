Oranienburg/Hennigsdorf

Die letzten Tage noch einmal mit besonders viel Leben füllen – diesen Traum erfüllte der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), der schwerkranken Menschen ihren letzten großen Wunsch erfüllt, vor zwei Wochen der Hennigsdorferin Barbara Welzel. Im April 2018 hatten Ärzte bei der ehemaligen Lehrerin einen Tumor im Kopf festgestellt. „Sie meinten, es sei Krebs, Stufe 4. Unheilbar“, erinnert sich ihr Sohn Thorsten Welzel. Zwei Jahre sei die Lebensdauer bei dieser Erkrankung.

Der Diagnose folgten Operation, Bestrahlung und Chemotherapie. „Die Ärzte sagten uns, dass wir ihr alle Wünsche erfüllen sollen, die sie noch hat. Wir müssen aber schnell machen“, so Thorsten Welzel. Ende März tat er genau das, als er sich mit der sportbegeisterten Frau auf den Weg ins Westfalenstadion machte und dort mit seiner Mutter das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg live im Stadion erlebte ( MAZ berichtete). Seit April befindet sich die Hennigsdorferin inzwischen im Hospiz „Lebensklänge“ in Oranienburg. Und von dort aus erfüllte sich vor wenigen Tagen ein weiterer großer Wunsch für Barbara Welzel.

Es war ein Treffen mit alten Kollegen. Quelle: WIR FÜR EUCH - Alle für das Hospiz Oberhavel

„Ich hatte von ihr in der MAZ gelesen“, erinnert sich Romano Bergling. Der Veltener, gelernter Krankenpfleger, engagiert sich nicht nur in der Initiative WIR für EUCH, die die Arbeit des Hospizes unterstützt, sondern ehrenamtlich auch für den Wünschewagen.

Barbara Welzel will niemandem zur Last fallen

Und genau den fragte das Hospiz für Barbara Welzel an. Selbst großer Fan von Borussia Dortmund habe ihn deren Geschichte sehr bewegt, erzählt Romano Bergling. So sehr, dass er die 66-Jährige schließlich im Hospiz besuchte und Kontakt zu ihr aufnahm. Denn „sie selbst wollte den Wünschewagen erst gar nicht in Anspruch nehmen“, erinnert er sich. „Sie wollte niemandem zur Last fallen. Am Ende konnten wir sie schließlich aber doch überzeugen, dass das eine gute Idee wäre.“ Er sollte Recht behalten.

Auch Umarmungen gab es für die Schwerkranke. Quelle: WIR FÜR EUCH - Alle für das Hospiz Oberhavel

Nach Bautzen ( Sachsen) sollte es gehen. Dorthin, wo sich die ehemaligen Lehrerkollegen der 66-Jährigen seit 30 Jahren regelmäßig treffen. Eine Tradition, an der Barbara Welzel dank Wünschewagen auch in diesem Jahr trotz ihrer schweren Krankheit teilhaben würde. Los ging es am frühen Morgen des Herrentags (31. Mai). Mit an Bord auch Romano Bergling („Als feststand, dass ich an diesem Tag dienstfrei habe, habe ich mich sofort als Betreuer für die Fahrt gemeldet.“). Angekommen in Bautzen war die Wiedersehensfreude immens.

Anschließend wurde in Erinnerungen geschwelgt, gelacht und Anekdoten herausgekramt, die auch nach vielen Jahren noch für Erheiterung sorgten. Vor allem die Klassenfahrten mit Barbara Welzel seien stets ein Erlebnis gewesen, verrieten ihre Kollegen. Weit weg ging es nie, aber schön war es immer, verrieten sie lachend.

Es war vielleicht Barbara Welzels letzter Ausflug

Am späten Nachmittag, nach vielen Erinnerungsfotos und tränenreichem Abschied, machte sich der speziell umgebaute Krankentransporter schließlich auf den Heimweg nach Oranienburg. Ein Glückstag für Barbara Welzel, die Romano Bergling anvertraute, dass „wir so viel Werbung für den Wünschewagen machen müssen. Das ist das Größte!“ Auch für den 31-Jährigen ein emotionaler Tag. „So etwas machen zu dürfen, die Hand noch einmal zu halten, Kraft zu geben – das ist auch für mich immer wieder etwas Besonderes“, verrät er.

Seine Mutter so glücklich zu sehen, berührte ihren Sohn Thorsten ebenfalls sehr.„Die Arbeit, die der Wünschewagen, die WIR für EUCH-Initiative und vor allem die Angestellten vom Hospiz für die Menschen tun, schätze ich sehr“, findet er nur schwer die richtigen Worte. „Ich bin Ihnen allen sehr dankbar für das, was sie tun.“ Er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit mit seiner Mutter bleibt. Die Reise nach Sachsen war möglicherweise Barbara Welzels letzter Ausflug.

Von Nadine Bieneck