Herbstfeuer in Lehnitz: Rückkehr zur Besinnlichkeit

Lehnitz

Es riecht nach frischen Waffeln und Crêpes, Lampionketten sorgen für eine besinnliche Stimmung und selbst der Wettergott hat ein Einsehen. Am Sonnabend lud der Lehnitzer Ortsbeirat im Zusammenspiel mit zahlreichen Vereinen und Institutionen des Ortes zum Herbstfeuer an den Weißen Strand. Knapp 1000 Besucher folgten der Einladung und verbrachten einen geruhsamen und besinnlichen Abend – fast schon wie vor der Pandemie.

Frank Jahnel (l.), Ortsvorsteher Matthias Hennig (M.) und Christian Studier am Eingang. Quelle: Robert Roeske

Dass Corona jedoch noch allgegenwärtig ist, wurde den Besuchern bereits am Eingang wieder bewusst. Nur unter Einhaltung der 3G-Regeln durften die Besucher den abgesperrten Strandabschnitt betreten. „Der Aufwand ist schon enorm. muss ich sagen. Wir haben alleine heute 30 Ordner im Einsatz, aber es läuft alles wunderbar und die Menschen sind verständnisvoll und einfach nur glücklich. dass wieder etwas stattfindet“, berichtet Ortsbeiratsmitglied Christian Studier. Zahlreiche Buden und ein DJ sorgten den ganzen Abend für eine entspannte und besinnliche Stimmung.

Für ausreichend Essen und Trinken war gesorgt beim Lehnitzer Herbstfeuer. Quelle: Robert Roeske

Eigentlich hatte der Ortsbeirat geplant Ende November wieder den traditionellen Adventsmarkt durchzuführen, musste diesen aber schweren Herzens vor sechs Wochen absagen. „Unser Adventsmarkt fand ja immer zum Teil auch im Inneren statt, das wäre alles nicht wirklich möglich gewesen. Die Entscheidung für die Absage des diesjährigen Adventsmarktes fiel uns sehr schwer. Der Adventsmarkt in Lehnitz steht für besinnliche Stunden und Gemütlichkeit und entsteht durch die enge Gemeinschaft“, erklärt Ortsvorsteher Matthias Hennig die Absage.

Auch die Jugendfeuerwehr aus Lehnitz war vor Ort und hatte Spaß. Quelle: Robert Roeske

Dennoch war dem Lehnitzer Ortsbeirat bewusst, dass man etwas für die Bürger machen wollte. „Wir hatten viele Ideen im Kopf, hatten auch an eine Art Karnevalsumzug gedacht. Schlussendlich haben wir uns aber für ein Herbstfeuer entschieden, zumal unser geplantes Osterfeuer ja auch ausgefallen ist“, ergänzt Christian Studier. Bei den Bürgern kam diese Idee sehr gut an. Fast 1000 Gäste kamen am Sonnabendnachmittag zum Weißen Strand. Besonders aufgeregt waren dabei die jüngeren unter den Besuchern, die mit Fackeln unter Aufsicht der Freiwilligen Feuerwehr aus Lehnitz das Feuer entzündeten. „Es ist ein wichtig den Menschen etwas Abwechslung zu schenken“, zeigt sich auch Frank Jahnel begeistert und zufrieden vom Herbstfeuer. Der stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Wolf-Gesellschaft nutzte den Abend für viele Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Mit Fackeln in der Hand entfachten Kinder das Lehnitzer Herbstfeuer. Quelle: Robert Roeske

Neben der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte beteiligten sich auch noch der Schulförderverein Triangel, der Kitaförderverein Mobilé, der Förderverein der Oberschule Lehnitz und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr an den Vorbereitungen und der Umsetzung des Herbstfeuers. Der Weg dorthin war jedoch nicht immer einfach, wie Hennig und Studier unisono berichteten. „Es ist schon extrem aufwendig alle Genehmigungen einzuholen, dazu natürlich auch noch die Coronabestimmungen einzuhalten. Es gab selten ein Fest, wo ich im Vorfeld so viele Fragen beantworten musste“, berichtet Matthias Hennig und Christian Studier ergänzt: „Umso mehr freuen wir uns einerseits, dass wir in sehr kurzer Zeit als Alternative für unseren Ortsteil das Herbstfeuer organisieren konnten, andererseits sehen wir auch anhand der zahlreichen Besucher. der Bedarf, dass sich die Gemeinschaft dieses Jahr noch mal offiziell trifft, versammelt und feiert war sehr groß, das ist wirklich schön zu sehen und macht uns auch irgendwie stolz.“

Bis in die Abendstunden wurde gefeiert. Quelle: Robert Roeske

Bis in die Abendstunden genossen alle Besucher die herbstliche Stimmung am Weißen Strand. Das Schlendern durch die Stände, hier und da einen Snack genießen und sich am Feuer etwas wärmen und den Beiträgen auf der Bühne zu lauschen machten allen Gästen sichtlich Spaß. „Wir haben damit gezeigt das etwas umsetzbar ist, wenn man es auch möchte“, zeigt sich Matthias Hennig abschließend zufrieden.

Von Knut Hagedorn