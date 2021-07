Hereinspaziert ins Jugendcafé: Start mit Wasserballons und Orangensaft

Oranienburg

Wasserballons fliegen durch die Luft, in den kleinen aufblasbaren Pools schimmert das Wasser im Sonnenlicht. Mittendrin toben und spielen Jugendliche, denen man die Sehnsucht nach einem Ort der Geselligkeit spürbar anmerkt. „Die vergangenen Monate waren sehr hart, die Kinder haben regelrecht auf unsere Wiedereröffnung gewartet, um endlich wieder unter ihresgleichen zu sein“, berichtet Sozialpädagoge Karsten Krahl. Am Freitag wurde nun nach sechsmonatiger Umbauphase das Jugendcafé des Christlichen Jugendzentrums Oranienburg (CJO) in der Rungestraße 35 feierlich wiedereröffnet.

Seit Freitag ist das Jugendcafé des CJO wieder eröffnet. Quelle: Robert Roeske

„Zwischen Weihnachten und Silvester 2020 haben wir alles ausgeräumt, dann begannen die Umbauarbeiten“, berichtet CJO-Vorstandsmitglied Annika Kleine im Rahmen der kleinen, aber feinen Eröffnungszeremonie. In den vergangenen Monaten wurden umfangreiche Umbaumaßnahmen durchgeführt, unter anderem der Fußboden ausgetauscht, die Wände erhielten einen neuen Anstrich und auch die Lichtanlage wurde komplett erneuert. Noch am Freitagnachmittag ist die neue Saloontour eingebaut und damit das abschließende Puzzleteil fertiggestellt worden. „Wir wollten unser Café moderner und vor allem zeitgemäßer gestalten. Das ist uns wunderbar gelungen“, freut sich Kleine.

Am Freitagmittag wurden noch die letzten Türen eingebaut. Quelle: Robert Roeske

Viele fleißige Helfer unterstützen das CJO-Team beim Umbau, bei vielen bedankte man sich am Freitag mit warmen Worten und kleinen Präsenten. „Wir sind sehr glücklich über unser neues Jugendcafé, vielen lieben Dank an alle fleißigen Helfer, und natürlich danken wir auch Jesus, der uns bei allem lenkt“, so Annika Kleine glücklich. Wie wichtig vor allem für die Jugendliche die Wiedereröffnung ist, konnte man schon am Freitag erahnen. Zahlreiche Kinder- und Jugendliche bestaunten das neue Café und nutzten die neuen Gegebenheiten aus. „Nach fast 14 Monaten Corona war die Sehnsucht der Jugendlichen nach einem Ort zum Verweilen und Austauschen extrem groß. Die seelische Belastung der Kinder war groß“, berichtet Sozialpädagoge Krahl. Und gleich Anfang nächster Woche wird das CJO mit 14 Jugendlichen an die Ostsee reisen zu einem Sommerlager. Ebenfalls bereits geplant ist ein Bogenschießevent am 20. Juli auf dem Tolora-Gelände am Skatepark in Oranienburg.

Annika Kleine vom CJO-Vorstand (r.) nutzte die Wiedereröffnung für viele Gespräche. Quelle: Robert Roeske

Der komplette Umbau wurde durch Spenden refinanziert, auch hier bedankte sich Annika Kleine im Namen des CJO. Mittendrin im Trubel war auch Naomi Shankaya. Die 19-Jährige stammt ursprünglich aus Markgröningen (Baden-Württemberg). „Ich absolviere hier mein Praktikum. Die Arbeit des CJO ist toll und extrem wichtig für die Stadt Oranienburg. Das merkt man immer wieder.“ Auch am Freitag strahlten alle Anwesenden überglücklich, die Pandemie scheint in diesem Moment vergessen. Endlich wieder Gespräche und einfach nur Zeit zum Verweilen.

Von Knut Hagedorn