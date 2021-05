Hereinspaziert und umgeschaut: Großes Interesse an Wohnraum in der Emil-Büge-Straße

Oranienburg

„Die Wohnungen sind sehr schön geworden. Finanzierbarer Wohnraum ist nicht mehr leicht zu finden, daher sind diese neuen Wohnungen fast schon wie Goldstaub für Oranienburg“, zeigt sich die 30-jährige Melanie Menze begeistert nach der Besichtigung der Wohneinheiten in der Emil-Büge-Straße, die von der Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg (Woba) errichtet worden sind.

Gute Laune: Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski (l.) und seine Mitarbeiter Nancy Hanke und Dennis Hollstein. Quelle: Robert Roeske

Der erste Bauabschnitt in der Weißen Stadt ist nahezu fertig, nur noch Restarbeiten, vorrangig im Außenbereich, sind noch in vollem Gange. Am Freitag und Sonnabend lud die Woba wieder zu Wohnungsbesichtigungen ein, insgesamt stehen 80 Wohnungen zur Vermietung bereit. „Das Interesse ist groß, wir hatten fast 400 Besichtigungstermine“, berichtet Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski. Inmitten der Corona-Pandemie werden die Besichtigungstermine nur nach vorheriger Terminvereinbarung und dann einzeln vergeben, ein großer Aufwand für die Woba. Knapp 20 Mitarbeiter sind bei Wind und Wetter stets freundlich und zeigen den interessierten Besuchern die neuen Wohneinheiten. „Als wir vor acht Jahren mit der Planung dieses Wohnbauprojektes begannen, waren wir uns nicht sicher, ob wir alle Wohnungen vermietet bekommen. Doch inzwischen hat sich der Markt sehr verändert, dass es nun sehr wohl zu realisieren ist“, blickt Jarczewski wohlwollend auf das bisher herausforderndste Projekt der städtischen Wohnungsbaugesellschaft.

Blick in ein Badezimmer. Quelle: Robert Roeske

„Gerade für mich als alleinerziehende Mutter und Geringverdienende ist es schwer, in Oranienburg noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Ich wohne jetzt gegenüber in einem alten Block und hoffe, hier eine Wohnung zu bekommen“, zeigt sich nicht nur Melanie Menze überzeugt vom neuen Quartier. Der Andrang ist groß – im Viertelstundentakt kommen neue interessierte Besucher auf das Gelände.

17 Millionen Euro wurden bislang investiert, bis zur endgültigen Fertigstellung des ersten Bauabschnittes wird man bei circa 18,5 Millionen Euro liegen. Gefördert auch durch die Wohnraumförderung des Landes Brandenburg. Am 13. März 2019 erfolgte der Spatenstich und zugleich der Beginn der Tiefbauarbeiten. Vier Monate später erfolgte die Grundsteinlegung, im Februar 2020 das Richtfest. „Seit Ende März haben wir nun mit den Besichtigungsterminen begonnen, unser Ziel ist es, ab 1. Juni die ersten Wohnungen an die Mieter zu übergeben“, erklärt Bernd Jarczewski. 34 Zweiraumwohnungen sind im Portfolio, 36 Dreiraumwohnungen und zehn Vierraumwohnungen. „Besonders gefragt sind die großen Wohnungen, gerade für Familien, die sich wohnlich vergrößern wollen“, so Bernd Jarczewski.

Während der erste Bauabschnitt nahezu fertig gestellt ist, sind die Baumaßnahmen im zweiten Bauabschnitt im vollen Gange. Quelle: Robert Roeske

Parallel zur Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ist der zweite Bauabschnitt in vollem Gange, in dann vier Wohnblöcken entstehen weitere 56 Wohneinheiten. „Hier sind wir voll im Zeitplan, wir hoffen, dass im Herbst 2022 dort dann die ersten neuen Mieter einziehen können“, zeigt sich Jarczewski zufrieden mit den Baufortschritten. Allerdings gibt es auch Problemfelder, wie Jarczewski berichtet: „Es fehlt einfach an diversen Baumaterialien, coronabedingt ist es sehr schwer, Holz oder Kupfer zu bekommen oder zu teils astronomischen Preisen. Das erschwert natürlich die laufenden Baumaßnahmen.“

Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski. Quelle: Robert Roeske

Die Nachfrage nach den bereits fertiggestellten Wohnungen ist groß, dabei kommen die Bewerber nicht nur aus Oranienburg, sondern auch aus dem Umland und sogar aus Berlin. „Ab 10. Mai werden die eingereichten Unterlagen ausgewertet und der Vergabeprozess dann eingeleitet“, erklärt Bernd Jarczewski die weiteren Schritte. Schon jetzt ist aber klar absehbar – einen Leerstand wird es in der Weißen Stadt im neuen Wohnbauprojekt der Woba nicht geben. Ein Blick vor Ort verschaffte sich am Sonnabend auch die langjährige Woba-Mitarbeiterin Marianne Kordecki, die zwei Jahre lang als Projektleiterin das Bauvorhaben begleitete. „Es ist schön geworden, jetzt will ich mir aber alles noch ganz genau anschauen“, so Kordecki.

80 Wohnungen sind zu vermieten in der Emil-Büge-Straße. Quelle: Robert Roeske

Begeistert vom neuen Wohnbauprojekt ist auch Daniel Langhoff. Der FDP-Fraktionsvorsitzende nutzte am Sonnabend ebenfalls die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild zu machen. „Ich bin absolut begeistert darüber, wie sich städtische Mitarbeiter – und das auch noch am Wochenende – total engagiert zeigen und sich unglaublich bemühen, Beschlüsse der Stadtverordneten umzusetzen und mit Leben zu erfüllen.“ Daniel Langhoff bedankte sich vor Ort bei einigen Mitarbeitern der Woba und wünschte Glück für die Zukunft. Auch Bernd Jarczewski ist immer wieder mit Stolz erfüllt, wenn er sieht, wie Bauprojekte umgesetzt werden. „Jedes Bauvorhaben ist eine für sich eigene Geschichte. Aber es ist schon toll, was wir hier umgesetzt haben und auch weiterhin umsetzen werden.“

Von Knut Hagedorn