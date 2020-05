Herrentag: Gruppen geraten am Lehnitzsee aneinander

Oranienburg

In der Wörthstraße am Oranienburger Lehnitzsee kam es am Donnerstag (21. Mai) zu Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen. „Der erste Einsatz wurde der Polizei gegen 18 Uhr gemeldet“, erklärte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Zwei Gruppen junger Männer waren dort aufeinander getroffen. „Ein 19-Jähriger versuchte dann, Bierflaschen aus dem Bollerwagen der anderen Gruppe zu entwenden“, erläuterte Röhrs weiter.

Dies wiederum versuchte die vierköpfige Gruppe zu verhindern. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 19-Jährigen und einem 20-Jährigen, welcher durch den Jüngeren zu Boden gebracht wurde. „Dabei verlor der 20-Jährige offenbar sein Mobiltelefon, welches ihm dann entwendet wurde.“ Als sich die vierköpfige Gruppe vom Ort des Geschehens entfernte, wurden sie von den anderen mit Bierflaschen beworfen. Außerdem wurde ihr Bollerwagen zerstört.

Erneuter Einsatz am Abend

Etwa gegen 20 Uhr ereilte die Polizei der nächste Notruf vom Lehnitzsee. „Dort sollte es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer größeren Gruppe gekommen sein“, so die Pressesprecherin zum Sachverhalt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten den bereits bekannten 19-Jährigen fest. Er soll einem anderen, ebenfalls 20-jährigen Mann Reizgas in die Augen gesprüht haben. Dieser wurde dabei leicht verletzt. „Das Sprühgerät wurde durch die Beamten fest- und sichergestellt“, so Röhrs weiter. Der 19-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. „Bei der Durchsuchung seiner persönlichen Sachen wurde dann auch ein Mobiltelefon gefunden, welches nach ersten Erkenntnissen dem Geschädigten aus dem ersten Vorfall um 18 Uhr zuzuordnen ist“, erklärte Dörte Röhrs abschließend.

