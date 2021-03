Hier gibt es den Schnelltest für Oberhavel – und Selbsttests bald wieder im Handel

Oberhavel

Von Corona-Schnelltests war am Montag bei Aldi in Sachsenhausen nichts mehr zu sehen. Nicht mal einen Hinweis auf einen möglichen Verkauf gab es noch. Am Sonnabendmorgen waren die wenigen vorrätigen Verpackungen innerhalb weniger Minuten ausverkauft gewesen. So war das auch aus den anderen Filialen zu hören, in denen zum Verkaufsstart am Sonnabend oft nicht mal zehn Packungen der Schnelltests zu haben waren. Aber wann gibt es Neue? Das Personal an der Kasse war auf Nachfrage am Montagmittag ratlos. Wann Nachschub kommt, ist unklar.

„Die Beschaffung zugelassener Selbsttests ist sehr herausfordernd“, sagte Michael Strothoff, Sprecher bei Aldi-Einkauf am Montag. „Daher konnten wir in unseren Filialen zunächst nur eine sehr begrenzte Menge an Ware anbieten.“ Trotzdem habe man sich im Vorfeld dazu entschieden, schon am Sonnabend mit dem Verkauf zu starten, „um die Menschen schon jetzt mit Selbsttests zu unterstützen. Die gute Nachricht ist aber, dass bereits weitere Ware unterwegs ist und schon in dieser Woche Nachschub kommen wird.“

Landrat Weskamp kündigt Teststellen für Oberhavel an

Zur angekündigten nationalen Teststrategie sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Montag: „Der Beschluss wirft aktuell noch viele Fragen auf, unter anderem nach der Dokumentation, der Finanzierung und verschiedene Rechtsfolgen.“ Es werde noch einige Tage dauern, bis das geklärt sei. Aber man wolle die Menschen in Oberhavel nicht warten lassen. Es seien „mit Partnern bereits erste Vereinbarungen für Teststellen in Oberhavel“ getroffen worden.

Mit der Johanniter-Unfallhilfe und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) werde der Landkreis eigene Stellen für kostenlose Tests einrichten. Dafür seien die ersten Testkits bereits bestellt. Testmöglichkeiten werde es in Lehnitz in Gransee geben. Sie seien an die vorhandene Logistik für PCR-Tests angedockt. „Diese Kombination halten wir für sinnvoll: Im Falle eines positiven Testergebnisses ist ein zusätzlicher, sicherer PCR-Test möglich“, so Kerstin Niendorf, die Leiterin des Corona-Verwaltungsstabes in Oberhavel. „Beide Standorte sind außerdem verkehrsgünstig gelegen und fußläufig vom jeweiligen Bahnhof aus zu erreichen.“

Teststelle in Lehnitz ab sofort

Die Teststelle auf dem ehemaligen Kasernengelände in Lehnitz kann ab sofort per Drive in angefahren werden. Eine Anmeldung ist momentan nicht erforderlich. Geöffnet ist die Teststelle montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Eine Bescheinigung über das Testergebnis wird erstellt. Die Teststelle des DRK in Gransee werde noch vorbereitet. Voraussetzung für einen Schnelltest ist die Symptomfreiheit. Wer Coronasymptome habe, müsse sich mit dem Hausarzt in Verbindung setzen.

„Für den Betrieb der Teststellen haben wir bereits personelle Unterstützung bei der Bundeswehr erbeten, die – sofern diese bestätigt wird – auch den Kommunen zur Verfügung stehen könnte“, sagte Kerstin Niendorf. „Es ist uns wichtig, die Städte und Gemeinde dabei zu unterstützen, auch eigene Angebote vor Ort machen zu können. Wir wissen, dass das in einigen Orten bereits der Fall ist: Erste Apotheken und Arztpraxen bieten bereits die Möglichkeit, sich kostenfrei testen zu lassen. Wir begrüßen diese Eigeninitiativen.“ Alle Stellen, die einen Schnelltest anbieten, könnten sich beim Landkreis registrieren lassen. Ein weiterer Aufruf des Landkreises richtet sich an die Betriebe und Unternehmen im Kreis: Für einen umfassenden Infektionsschutz sei es wichtig, für alle in Präsenz Beschäftigten einmal wöchentlich ein Schnelltestangebot zu schaffen.

Rossmann und dm ziehen mit Selbsttests nach

Im Laufe der Woche wollen auch die Drogeriemärkte dm und Rossmann mit dem Verkauf von Selbsttests nachziehen. „Wir rechnen im Laufe der Woche mit dem Verkauf von Selbsttests, können es aber nicht sicher sagen“, sagte Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, auf MAZ-Nachfrage. Ähnlich äußert sich Vivian Thürnau, Referentin in der Unternehmenskommunikation bei Rossmann. „Sofern der Lieferant den avisierten Liefertermin einhält, können wir die Corona-Schnelltests voraussichtlich im Laufe der Woche in unseren Verkaufsstellen anbieten.“

Zu den Laien-Schnelltests sagte Kerstin Niendorf: „Sie sind nicht mit den durch geschultes Personal durchgeführten Schnelltests zu verwechseln. Wird bei einem solchen Selbsttest ein positives Testergebnis angezeigt, sollten Bürgerinnen und Bürger sich unmittelbar selbst isolieren und ihren Hausarzt kontaktieren. Ein Zeugnis über ein negatives Testergebnis gibt es bei einem Laien-Selbsttest nicht.“

Preussen-Apotheke will auch Schnelltests anbieten, aber...

In der Oranienburger Preussen-Apotheke in der Bernauer Straße 100 werden die Corona-Schnelltests seit Mitte Januar durchgeführt. Entsprechende Termine können auf der Internetseite des Unternehmens gebucht werden – allerdings noch nicht kostenlos. Auf der Internetseite wird der Antigen-Test mit einem Ergebnis in 15 Minuten für 39,90 Euro angeboten. „Wir haben schon viele, viele Menschen getestet“, sagte Inhaber Martin Stahn am Montag. Gerne würde er auch die neuen Schnelltests für jedermann dort anbieten. Entsprechende Gespräche habe es mit der Kassenärztlichen Vereinigung schon gegeben. Das Problem sei aber: Das Personal der Apotheke möchte im Fall, dass dann mehr Leute für die Tests in die Apotheke kommen, geimpft werden. „Wir wären als Testzentrum in der Stufe 2 bei den Impfungen“, sagt Martin Stahn. Darauf habe er auch schon aufmerksam gemacht, es habe aber keine konkrete Rückmeldungen gegeben, ob das dann schnell möglich sei. „Wir wären komplett bereit.“ Die Laientests sollen zudem Mitte März in der Apotheke eintreffen, „Das wird dann für die Leute noch mal angenehmer“, so der Apotheker.

Dass die Schnelltests in den Apotheken demnächst überall möglich sein könnten, ist auch weiterhin nicht sicher. „Das wird bei uns nicht machbar sein“, sagte zum Beispiel Sebastian Kretzschmar von der Kremmener Adler-Apotheke auf Nachfrage. „Wir bräuchten einen Extra-Raum, wir bräuchten Extra-Personal. Das sieht schlecht aus“, erklärte er. Die kostenlosen Teststellen müssten zudem durch den Landkreis Oberhavel autorisiert werden, und bei ihm habe sich diesbezüglich noch niemand gemeldet.

Von Robert Tiesler