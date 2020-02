Hinter die Kulissen des Arbeitslosenverbandes schauen

Oranienburg

„Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie viel ehrenamtliches Engagement hinter unserer Arbeit steckt. An diesem Tag möchten wir der Öffentlichkeit einen Einblick gewähren“, erklärt Viola Knerndel mit Blick auf eine Veranstaltung im kommenden Monat.

Viola Knerndl wird in diesem Jahr ihr Amt aufgeben. Quelle: Robert Roeske

Am 28. März lädt der Arbeitslosenverband Oranienburg zum Tag der offenen Tür auf das Gelände in der Strelitzer Straße in Oranienburg ein. „Am 1. April wird unsere Einrichtung 29 Jahre alt, deshalb wollten wir mal etwas Besonderes machen“, begründet Chefin Viola Knerndel, die in diesem Jahr ihre Tätigkeit nach fast 30 Jahren beenden wird.

Die Fundgrube wird am 28. März zur Tauschbörse. Quelle: Robert Roeske

Von 11 bis 14 Uhr werden alle Projekte des Arbeitslosenverbandes Oranienburg vorgestellt. „Wir haben ja nicht nur die Tafel, sondern auch unsere Fundgrube oder unsere Nähstube“, so Knerndel weiter. In allen Bereichen möchte man den Menschen die tägliche Arbeit der zumeist ehrenamtlichen Mitarbeiter näherbringen und einen Einblick gewähren. So werden Musterkisten der Tafel präsentiert, Werke der Nähstube und auch die Fundgrube bietet eine Tauschbörse an diesem Tag an. „Gerne können Sachen mitgebracht werden, die dann eingetauscht werden, allerdings bitten wir da auch um Waren mit annehmbarer Qualität“, so Knerndel. Allein die Tafel versorgt wöchentlich 500 Haushalte in Oberhavel mit Lebensmitteln.

Suche nach jungen Menschen mit Begeisterung für das Ehrenamt

Eine Gulaschkanone wird unter anderem für das leibliche Wohl sorge, auch für Kinder wird es verschiedene Angebote wie Büchsenwerfen, Eierlaufen oder eine Malstraße geben. „Wir möchten eine angenehme Atmosphäre schaffen“, so Viola Knerndel. Allerdings möchte man beim Arbeitslosenverband auch Menschen für das Ehrenamt begeistern. „Unser jetziges Team wird nicht jünger, einige werden in diesem Jahr altersbedingt aufhören. Wir sind aus diesem Grund dringend auf der Suche nach jungen Menschen, die unsere Arbeit unterstützen möchten“, so Viola Knerndel abschließend.

Von Knut Hagedorn