Ein nicht alltäglicher Notruf erreichte die Wildtierrettung am Donnerstagabend aus Zühlsdorf. Eine Hirschkuh war in eine Güllegrube gestürzt und konnte sich nicht selbst befreien. Gemeinsam mit der Feuerwehr setzten die Wildttierretter aus Wensickendorf alle Hebel in Bewegung, um dem Tier zu helfen.