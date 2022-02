Historisch wertvoll: Totenkronbretter hängen auf dem Dachboden der Wensickendorfer Kirche

Wensickendorf

Es ist ein Fund mit Seltenheitswert. Neun Totenkronenbretter hängen seit Jahrzehnten auf dem Dachboden der Wensickendorfer Kirche. Bretter, auf denen junger, unverheiratet verstorbener Menschen gedacht wird. Auf ihnen waren einst deren Totenkronen ausgestellt.

Die Kronenbretter sind alle hochformatig und rechteckig, besitzen eine schwarze Aufschrift auf weißem Grund und sind unterschiedlich ausgeschmückt. Sechs Bretter zieren ausgesägte Blattvoluten als Wangenwerk. Ein Brett rahmen ausgesägte Zierleisten. Vier Bretter werden von einer Blumenmalerei gerahmt – mit unterschiedlichen Motiven. „Diese Blumenmalereien und die Farbenfreude der Fassungen machen den besonderen Reiz der Wensickendorfer Bretter aus. Sie sind ihr Alleinstellungsmerkmal im Land Brandenburg“, schreibt die freiberufliche Bau- und Kunsthistorikerin Dr. Sylvia Müller-Pfeifruck in ihrem Gutachten über den Fund in Wensickendorf.

Schmiedeeiserne Nägel halten die Bretter

„Wir wussten, dass die Totenkronenbretter auf dem Boden am Dachstuhl hingen. Aber wir wussten nicht, dass sie so wertvoll sind“, sagt Robert Stieger, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates Wensickendorf. Deshalb seien sie jahrzehntelang unbeachtet geblieben. Nach dem Fund vor einigen Monaten verlangte die Landeskirche eine Inventarisierung der Denkmäler.

Totenkronenbretter hängen unterm Kirchendach. Quelle: Sylvia Müller-Pfeifruck

Die Evangelische Kirchengemeinde Wensickendorf gab ein Gutachten in Auftrag, das samt Bestandsaufnahme im Sommer vergangenen Jahres von Sylvia Müller-Pfeifruck erstellt wurde. Die Bretter sind mit schmiedeeisernen Nägeln an den Stützen des hölzernen Dachstuhls befestigt. Ein Brett, eine Bretthälfte und eine Zierleiste liegen auf dem Boden. Sie weisen einen stark verschmutzten, beschädigten Zustand auf, sind aber in der Substanz noch recht gut erhalten. „Der Zustand der wertvollen Farbfassungen ist alarmierend“, schreibt die Expertin für den Totenkronenbrauch.

Normalerweise wurden die Bretter für Säuglinge oder Kleinkinder angefertigt

„Die Tafeln sind Kindern, jungen Frauen und Männern von Wensickendorfer Familien gewidmet, die im 19. Jahrhundert unverheiratet starben“, sagt Robert Stieber. Marie Wegener (13 Jahre), Carl Ludwig Müller (18), August Ferdinand Henning (23), Marie Elisabeth Kühne (27), Daniel Friedrich Seegebarth (27), Christine Luise Reinhardt (8), Joachim Haenning (19) und Peter Pritz[ko] (22). Der Name eines Junggesellen war nicht zu entziffern.

Die Totenkronenbretter sind Kindern, jungen Männern und Frauen gewidmet. Quelle: Stefan Blumberg

Noch heute gebe es einige Familien im Ort mit den erwähnten Namen, so Robert Stieber. Sieben der neun Bretter lassen sich zwischen 1807 und 1853 datieren. Vergleichsweise ungewöhnlich sei, so die Spezialistin, dass sechs der Verstorbenen im heiratsfähigen Alter aus dem Leben schieden und sich eine ungleiche Verteilung zugunsten des männlichen Geschlechts feststellen lässt. Die Denkmäler seien normalerweise überwiegend Säuglingen und Kleinkindern gewidmet. In Wensickendorf ist das anders.

Auch Todesursachen sind angegeben

Zu finden sind auf den Totenkronenbrettern Aufschriften wie Jungfer und Junggeselle. Sie kennzeichnen den Status der Verstorbenen. Nur in zwei Fällen gab es dazu weitere Angaben: angehender Kossät und Angehöriger des Potsdamer Garderegimentes. Sylvia Müller-Pfeifruck recherchierte zudem in Kirchenbüchern, um mehr über die Verstorbenen zu erfahren. So ließ sich die soziale Herkunft ermitteln (unter anderem Bauer, Arbeitsmann, Kirchenvorsteher).

Auch Todesursachen sind dort angegeben: Nervenfieber, Lungenentzündung, Schlagfluss, Herzbeutelentzündung. Ob es tatsächlich die Todesursachen waren, ist ungewiss, da man Krankheiten damals nach Symptomen beschrieb. Die wirklichen Ursachen blieben oft unbekannt.

„Verstorbenen Unverheiratheten beiderlei Geschlechts“

Auch wenn das letzte erhaltene Brett die Jahreszahl 1853 trägt, ist zu vermuten, dass alle Bretter bereits wegen der Baumaßnahmen von 1858 bis 1861 aus dem Kirchenschiff entfernt und an den Holzstützen des Dachstuhls angebracht wurden. 1903 befanden sie sich dort bereits, wie einem Bericht der Königlichen Bauinspektion Berlin I vom 21. Juni desselben Jahres zu entnehmen ist.

Dort steht unter anderem: „Auf dem Dachboden sind eine grosse Anzahl von Gedenktafeln von verstorbenen Unverheiratheten beiderlei Geschlechts in Wensickendorf vorhanden. Diese Gedenktafeln besitzen künstlerischen Wert und könnten bei der Wiederherstellung der Kirche an den Wänden des Langschiffes aufgehängt werden.“

Gutachterin spricht von kulturhistorisch wertvollen Tafeln

Das ist fast 120 Jahre später immer noch nicht geschehen. „Aber das wollen wir ändern“, sagt Robert Stieber. „Die Totenkronenbretter sollen restauriert werden. Dafür lassen wir uns ein Angebot machen; wenn nötig, auch mehrere“, so der 45-jährige. Der Totenkronenbrauch ist in der Mark seit Mitte des 16. Jahrhunderts bis weit ins 20. Jahrhundert hinein nachweisbar. Sylvia Müller-Pfeifruck schreibt in ihrem Gutachten: „Die kulturhistorisch wertvollen Wensickendorfer Bretter sind unbedingt erhaltenswert.

Ihre Restaurierung und Wiederanbringung im Kirchenschiff würde ein Stück lokaler und Kirchengeschichte im Gotteshaus wieder erlebbar werden lassen.“ Es gibt noch zwei gusseiserne Kriegergedächtnistafeln, die sich hinter der Kanzel befinden. Auch sie sollen sichtbar für alle angebracht werden. Die Funde sind in gewisser Weise ein Geschenk Gottes, da die Wensickendorfer Kirche künftig den Status als Kulturkirche bekommen soll.

Von Stefan Blumberg