Hitzige Debatte um Bernd Jarczewski: Jetzt spricht der Woba-Chef

Oranienburg

Inmitten der Corona-Pandemie sorgte am Freitagabend eine Personaldebatte für Unruhe in der politischen Landschaft Oranienburgs. In der MBS-Arena ging es in einer kurzfristig angesetzten, nichtöffentlichen Stadtverordnetenversammlung nach MAZ-Informationen um die Zukunft von Bernd Jarczewski, dem Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg (Woba). Dem 62-Jährigen waren im Rahmen seiner Geschäftsführertätigkeit offenbar Pflichtverletzungen ausgelegt worden. Nach hitzigen Debatten und einer mehr als zweistündigen, emotionalen Sitzung entschied sich die Mehrheit der fast vollständig anwesenden Stadtverordneten letztlich gegen eine Absetzung des Woba-Geschäftsführers.

Im Telefonat mit der MAZ äußerte sich Bernd Jarczewski erstmals zu der Thematik. „Von Genugtuung möchte ich nicht reden. Mich hat diese Entscheidung aber sehr gefreut“, sagt er. Persönlich war Jarczewski, der seit 22 Jahren an der Spitze der Woba steht, am Freitagabend nicht in der MBS-Arena vor Ort. „Mit mir hat im Vorfeld und auch bis zum heutigen Tage niemand gesprochen, ich habe alles nur nebenbei erfahren“, erklärt er weiter. Zu den ihm vorgeworfenen Punkten möchte sich Bernd Jarczewski nicht im Detail äußern: „Das ist sicherlich kein Thema für die Öffentlichkeit, aber es besteht auf jeden Fall interner Gesprächsbedarf. Ich kann nur so viel sagen: Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe mich in all den Jahren an alle Regeln und Vorschriften gehalten“, konstatiert er.

Anzeige

Der Vertrag des Woba-Geschäftsführers läuft noch bis 2023, eine vorzeitige Auflösung dürfte die Stadt Oranienburg eine Menge Geld kosten. Momentan sitzt der 62-Jährige so oder so nicht an seinem Schreibtisch. Nach einer erfolgreichen Knie-Operation peilt Jarczewski eine Rückkehr ins Büro erst für Mitte Mai an. „Natürlich kann man dann nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen, es ist sehr viel Unruhe auch innerhalb der Woba entstanden“, räumt er ein. „Generell sollte man den Umgang überdenken, denn nicht nur mein Name wurde in der Öffentlichkeit beschädigt, sondern auch der der Stadt Oranienburg.“

Weitere MAZ+ Artikel

Ganz allein stehe der 62-Jährige im Übrigen nicht da, sagt er. Es habe in den vergangenen Tagen viele Unterstützer gegeben, die ihm Mut zugesprochen hätten. „Natürlich ist es ein gutes Gefühl, wenn eine Mehrheit der Stadtverordneten dem Antrag zur Auflösung meines Vertrages nicht gefolgt ist“, sagt er. „Es gab auch viele Anrufe, die mich positiv aufgebaut haben. Aber ich lasse mir auch nicht die vergangenen 22 Jahre kaputtmachen – die Woba ist mein Lebenswerk.“

Von Knut Hagedorn