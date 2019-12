Im Landhotel Classic liegt Romantik in der Luft

Wensickendorf

Ein Traum in weiß, eine mittelalterliche Hochzeit, ein pompöses Fest oder eine Feier in einem kleinen, privaten Rahmen – die Möglichkeiten, seine Hochzeit zu gestalten sind schier unerschöpflich. Damit man sich zwischen all den Varianten nicht verläuft, gibt es Hochzeitsmessen. So auch im Landhotel Classic in Wensickendorf. Bereits zum 16. Mal organisiert Eventmanagerin Marion Krüger-Wandt die kleine, aber feine Messe in der Hauptstraße.

Klein aber fein

„Wir waren als Hotel früher auf der großen Hochzeitsmesse in Berlin vertreten. Dort waren es aber einfach zu viele Menschen und zu wenig Möglichkeiten, um auf die Besucher einzugehen und sie zu beraten. Ich hatte auch das Gefühl, dass viele Besucher vom Angebot überfordert waren“, erklärt Marion Krüger-Wandt. Schon die erste Hausmesse im Landhotel Classic wurde gut vom Publikum angenommen, in diesem Jahr konnten etwa 400 Besucher begrüßt werden.

Für die Messe am 12. Januar 2020 haben sich viele verschiedene Aussteller angemeldet. Von der Location über die Ringe bis hin zu Blumenschmuck, Ballondekoration, Fotografie und Musik bieten verschiedenste Gewerke ihre Dienste an, um den schönsten Tag des Jahres für das Brautpaar perfekt zu gestalten. 17 Aussteller, darunter auch viele aus Oberhavel, werden sich an diesem Sonntag im Landhotel präsentieren. „Viel größer wollen wir auch gar nicht mehr werden“, sagt die Organisatorin. Im kommenden Jahr können sich nicht nur potenzielle Bräute ihr Kleid aussuchen, auch die Herren kommen nicht zu kurz. Auch über die Möglichkeiten der klassischen, freien und kirchlichen Trauung kann man sich informieren.

Diese Tanzlehrerin kommt auch nach Hause

Wer noch gar nicht weiß wie die eigene Hochzeit aussehen soll, kann sich bei Marion Krüger-Wandt beraten lassen. „Wir übernehmen auch die Hochzeitsplanung und -begleitung im Landhotel. Die Hochzeit soll individuell auf das Paar zugeschnitten sein.“ Ein ganz besonderes Angebot wird die selbstständige Tanzlehrerin Eleonora Lebedeva (29) aus Berlin präsentieren. Sie lehrt den Paaren neben den klassischen Tänzen auch moderne Choreographien. „Der Hochzeitstanz ist einer der wichtigsten Momente auf einer Hochzeit“, findet sie, die neben einer klassischen Ballettausbildung auch eine Tanzlehrerausbildung in Jena absolviert hat. Das Besondere an ihrem Angebot: Wem der Weg nach Berlin zu weit ist oder sich in den eigenen vier Wänden wohler fühlt, den besucht die 29-Jährige auch zu Hause.

Ein Highlight der Messe ist die Wahl zum Traum-Hochzeitspaar 2020. Bewerbungen dazu sind noch bis zum 7. Dezember möglich. Dazu müssen die Paare eine E-Mail mit einem gemeinsamen Foto an info@landhotel-classic.de senden. Fünf Paare werden auf der Hochzeitsmesse präsentiert. Das Styling der Brautfrisur sowie das Make-Up übernimmt der Salon „Kamm und Schere“, das Hochzeitsoutfit stellt „Schönwalder Hochzeitsmoden“. Die Wahl des Traum-Hochzeitspaares 2020 erfolgt dann am Messetag durch die Besucher. Dem Gewinner winken mit Unterstützung aller Messeaussteller Einkaufsgutscheine im Wert von 1 000 Euro.

Von Stefanie Fechner