Hoffen auf Matthias Reim und Ute Freudenberg

Oranienburg

Laut zu Matthias Reims größten Hits mitsingen, bei Ute Freundenberg in Erinnerungen schwelgen, den Gitarren von Fury in the Slaughterhouse lauschen oder beim „koofen & schoofen“ durch die Oranienburger Innenstadt schlendern – was in den Jahren zuvor immer zahlreich Gäste nach Oranienburg anzog, steht in diesem Jahr auf Grund der Corona-Pandemie auf wackligen Beinen oder wurde sogar schon ganz abgesagt.

TKO Oranienburg holt Veranstaltungen nach

Das ist auch bei der Tourismus und Kultur gGmbH (TKO) deutlich zu spüren, wie Kathrin Günther-Walsow auf MAZ-Nachfrage mitteilte. Thomas Rühmann, Dieter „Maschine“ Birr, Muriel Baumeister –sie alle sollten in diesen Tagen in der Oranienburger Orangerie auftreten. „Alle Termine sind abgesagt“, so Günther-Walsow vom Veranstaltungsmanagement. Allerdings gebe es für alle bisher ausgefallenen Termine schon einen Ersatztermin in den Monaten September und Oktober. „Wir hoffen natürlich, dass Veranstaltungen in dieser Größenordnung bis dahin wieder erlaubt sind.“ Bereits gekaufte Tickets behalten laut Auskunft der TKO ihre Gültigkeit für die Ersatztermine. „Wer diese aber nicht wahrnehmen kann oder will, kann sein Ticket selbstverständlich gegen einen Gutschein oder eine Erstattung zurückgeben.“

Für die Schlossparknacht sieht es in diesem Jahr nicht gut aus. Quelle: TKO

Weniger gut sieht es dabei für alle Veranstaltungen unter freiem Himmel aus. „Für Events wie etwa die Schlossparknacht oder das Spielefest habe ich wenig Hoffnung“, so Kathrin Günther-Walsow. Zum einen seien die Veranstaltungen immer sehr gut besucht gewesen. „Außerdem kann man gerade nach der jetzigen Situation noch weniger abschätzen, wie viele Gäste kommen werden.“

Veranstalter hofft auf positive Nachrichten

Unter freiem Himmel im Innenhof des Schlosses sollten auch in diesem Sommer wieder Konzerthighlights wie Matthias Reim oder Bonnie Tyler stattfinden – ob dies tatsächlich der Fall sein wird, steht aktuell noch nicht fest. „Noch gibt es für mich keinen Grund, diese Veranstaltungen offiziell abzusagen“, erklärte Veranstalter Thomas Röttge von der HMG Events GmbH & Co. KG in Dresden. „Die Definition einer Großveranstaltung liegt im Moment laut Versammlungsstättenverordnung bei 5000 Personen“, so Röttge weiter. „Allerdings wird jedes Bundesland in den kommenden Tagen seine eigene Definition einer Großveranstaltung vorstellen.“ So könne es also passieren, dass Konzerte in einer gewissen Größenordnung etwa in Sachsen erlaubt seien – in Brandenburg aber nicht.

Trotz Regen strömten die Besucher 2019 in den Schlosshof zu Matthias Reim. Quelle: Robert Roeske

„Es wäre natürlich sehr schade, wenn die Veranstaltungen nicht stattfinden können“, so Röttge weiter. „Wenn sie allerdings verboten werden, dann werden wir uns dem natürlich zur Sicherheit unserer Gäste beugen.“ Sollte es zur Absage kommen, hat der Veranstalter aber bereits „Plan B“ in der Schublade. „Am wahrscheinlichsten ist es, dass die Termine dann in das kommende Jahr verschoben werden“, erklärte Thomas Röttge. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten in diesem Fall ihre Gültigkeit.

Erste Oranienburger Geschäfte dürfen wieder öffnen

Neben den ganzen Absagen und Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gibt es allerdings gerade für den Oranienburger Einzelhandel gute Nachrichten: Ab Montag, 20. April, können Geschäfte unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen wieder für den Besucherverkehr öffnen. Das freut auch Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn. Er gibt den Inhabern eine Rat mit auf den Weg: „Man sollte sich in der verbleibenden Zeit natürlich Gedanken darüber machen, wie die Sicherheitsvorkehrungen in den Geschäften eingehalten werden können und wie diese bis zur Wiedereröffnung realisiert werden können.“ Dies sei etwa über Markierungen auf dem Boden oder eine Begrenzung der Anzahl der Kunden im Geschäft denkbar. „Ein Patentrezept für alle Läden gibt es allerdings nicht“, so Wiesjahn weiter. Auch bei etwaigen Kontrollen hofft er deswegen auf Kommunikation mit Augenmaß. „Wichtig ist, dass sich die Kunden in den Geschäften sicher und wohl fühlen – auch in der aktuellen, für uns alle neuen Situation.“

Die Lichternacht steht auf wackligen Füßen – aber Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn hat noch Hoffnung. Quelle: Hannelore Hofmann

Ob die Lichternacht am letzten Freitag im Oktober stattfinden wird, kann auch Stefan Wiesjahn noch nicht beantworten. „Es ist ja auch noch Luft bis dahin.“ Aus heutiger Sicht sehe er etwa den Lampionumzug mit gemischten Gefühlen. „Da befinden sich doch sehr viele Menschen auf wenig Raum.“ Trotzdem hofft der Geschäftsstraßenmanager, dass die Lichternacht möglicher Weise die erste Veranstaltung wird, die wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann.

Von Stefanie Fechner