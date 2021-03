Hohen Neuendorfer Elternvertreter fordern Selbsttests für Kitakinder

Hohen Neuendorf

Nach den Schulkindern sollten nun auch kostenlose Selbsttests für die Kitakinder zur Verfügung gestellt werden. Das fordern Elternvertreter der Hohen Neuendorfer Kita „Pusteblume“ in einem auf den 21. März datierten Brief an die Landesregierung sowie die Kreis- und die Stadtverwaltung Hohen Neuendorf. Dies werde bereits in Schleswig Holstein praktiziert und in Brandenburg bereits von der Stadt Cottbus, schreibt Juliane Roggel im Namen der Elternvertreter ihrer Kita.

Die Kita „Pusteblume“ in Hohen Neuendorf. Quelle: Nadine Bieneck

Die Elternvertreter nehmen in ihrem Schreiben Bezug auf die kürzliche Entscheidung des brandenburgischen Bildungsministeriums, Schülerinnen und Schüler zweimal die Woche mit Corona-Selbsttests zu versorgen. „Diese Maßnahme, die die bestehenden Schutzmaßnahmen ergänzt, begrüßen wir sehr“, schreiben die Eltern. Eine Strategie für die Kindertagesstätten sei in diesem Zusammenhang allerdings nicht beschlossen worden – „zu unserem großen Unverständnis“.

Seitens der Bundesregierung werde seit Monaten betont, dass die Öffnung von Kitas und Schulen eine hohe Priorität besitze. Im Beschluss des letzten Bund-Länder-Gipfels vom 3. März dieses Jahres sei zu lesen, dass die Öffnung der Kitas und Schulen mit einer umfassenden Teststrategie verbunden sein soll. Diese wird nun nur bei den Schulen umgesetzt. „Die Kitakinder sind hingegen kein Thema“, wird von den Eltern kritisiert.

Mehr Schutz für Erzieher und Familienmitglieder

Es seien aber gerade die kleinen Kinder, welche die üblichen Schutzmaßnahmen wie Maske tragen und Abstand nicht einhalten könnten. Oft seien zwar bislang bei den kleinen Kindern keine Symptome oder nur harmlose Verläufe einer Covid-19-Erkrankung zu beobachten, jedoch trügen sie das Virus genauso weiter wie ältere Personen, sodass die Familien und auch das Kitapersonal hier keinen Schutz hätten.

Gleichzeitig würden „verstärkt Ausbrüche in Kitas“ (Zitat RKI-Chef Lothar Wieler vom 12. März 2021) gemeldet. Hinzu komme, dass die allgemeinen Infektionszahlen auch im Landkreis Oberhavel wieder rasant anstiegen. „Dies verunsichert viele Eltern sehr“, heißt es in dem Brief.

Eltern fordern Selbsttest zweimal pro Woche

Die Elternvertreter haben eine klare Forderung formuliert: „Unterstützen Sie alle Eltern mit der Möglichkeit zweimaliger wöchentlicher Selbsttests für die Kita-Kinder, sodass die Öffnung der Kitas – auch vor dem Hintergrund des im Grundgesetz verankerten Rechts auf Wahrung der körperlichen Unversehrtheit – sicherer wird.“ Gleichzeitig bitten sie um Mitteilung, „welche konkreten Schritte von der Landesregierung geplant sind, um auch die kleinsten Mitglieder unserer Gesellschaft bestmöglich zu schützen“. Und sie fragen: „Wann konkret ist mit der Umsetzung diesbezüglicher Maßnahmen zu rechnen?“

Landeskitaelternbeirat knüpft Forderung an zwei Bedingungen

Schnelles Handeln ist aus Sicht der Eltern dringend geboten. Die Selbsttests könnten helfen, Corona-Ausbrüche zu verhindern oder zu verkleinern und Kita-Schließungen zu vermeiden. Die Tests seien für alle „eine wichtige Schutzmaßnahme, auf die wir nicht verzichten möchten“.

Der Landeskitaelternbeirat unterstütze die Forderung, sagte Vorsitzender Danilo Fischbach gestern auf Nachfrage. „Uns ist aber wichtig, dass die Testmöglichkeiten kindgerecht sind“, machte Fischbach deutlich. Das bedeutet, dass Gurgel–, Spuck- oder Lolly-Tests zugelassen sind und diese möglichst auch in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. „Wir wollen auf jeden Fall ein Chaos wie in den Grundschulen vermeiden“, so der Landesvorsitzende. Hinsichtlich der Zulassung und Wirksamkeit stehe der Landeskitaelternbeirat bereits mit dem Gesundheitsministerium in Verbindung. Allerdings fehle noch eine abschließende Auskunft.

Danilo Fischbach aus Schwante, Vorsitzender des Landeskitaelternbeirats Brandenburg. Quelle: Julian Stähle

Eine zweite Bedingung für Tests in Kindertagesstätten sei, dass diese freiwillig sein müssen, so Fischbach. Schließlich gäbe es auch Eltern, die sich dagegen entscheiden. Unter diesen Voraussetzungen werde sich der Landeselternkitabeirat ebenfalls für zweimalige Corona-Tests in Kindertagesstätten einsetzen, da diese als wirksames Mittel zum Eindämmen der Pandemie angesehen würden.

Seitens der Ministerien blieb die MAZ-Anfrage am Montag zunächst unbeantwortet. Als Adressaten für den Brief der Elternvertreter sind unter anderen aufgeführt: Ministerpräsident Dietmar Woidke, Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher, Bildungsministerin Britta Ernst, Landrat Ludger Weskamp und Dezernentin Kerstin Niendorf (Bildung, Jugend und Gesundheit).

