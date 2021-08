Holding-Untersuchungsausschuss: Für die Linkspartei ist das alles nur Show

Oranienburg

Es war kurz nach 21 Uhr, als Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann am Montagabend im Kreistagssaal der Kragen platzte: „Wir machen hier in der Stadtverordnetenversammlung zum wiederholten Male Ausschussarbeit. Aber das haben Sie zu verantworten und nicht ich. Das kritisiere ich scharf.“ Zu diesem Zeitpunkt lief die Sondersitzung der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung bereits vier Stunden und das Nervenkostüm war bei vielen äußerst dünnhäutig geworden.

Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann mahnt zu mehr Sacharbeit in der SVV. Quelle: Screenshot

Dabei sah es zunächst nicht danach aus, dass den Stadtverordneten eine weitere Mammutsitzung bevorstünde, denn die Tagesordnung war mit neun Punkten im öffentlichen Teil sehr überschaubar. Grund für die Sondersitzung war, dass die eigentlich für den 24. Juni anberaumte Sitzung mit den Inhalten nicht zustande kam und auf den 30. August verlegt wurde. Doch schon die Feststellung der Tagesordnung nahm am Montagabend mehr als 20 Minuten in Beschlag, da über Änderungsanträge der FDP-Fraktion hitzig diskutiert wurde.

Thomas Ney präsentiert Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses

Ein Kernthema der Sondersitzung war am Montagabend aber vor allem die Vorstellung des Zwischenberichtes des Holding-Untersuchungsausschusses. Piratenpolitiker Thomas Ney stellte den Zwischenbericht in seiner Rolle als stellvertretender Ausschussvorsitzender vor. Thomas Ney bekräftigte in seiner Rede, dass der Zwischenbericht keine Wertung darstellt oder Handlungsempfehlungen enthält. „Ich bin schon etwas verwundert über die Pressemitteilung von Bürgermeister Laesicke vor einigen Tagen, dass der Untersuchungsausschuss eigentlich seine Arbeit schon jetzt beenden könnte. Das ist mitnichten so, wir stecken noch tief drin in der Sacharbeit. Erst mit der Veröffentlichung unseres Abschlussberichtes werden wir Wertungen und Handlungsempfehlungen abgeben.“

Linkspartei kritisiert Untersuchungsausschuss scharf

Scharfe Kritik am Zwischenbericht gab es dagegen aus dem Lager der Linkspartei. „Wir haben als Linksfraktion einige Änderungsanträge in den Zwischenbericht eingebracht, um einige Fakten klarzuziehen. Leider war dies von einigen Parteien nicht gewollt. Diese Holding ist eigentlich unser Instrument, um in dieser Stadt etwas zu bewirken und voranzutreiben. Deshalb finde ich es sehr schade, dass immer wieder durch gezielte Herausgaben von vertraulichen Informationen an die Presse und gezielte Aussagen durch die Hintertür, versucht wird, den Ruf der Holding zu schädigen“, machte Enrico Geißler seinen Unmut freien Lauf. Allerdings räumte auch Geißler ein, dass nicht alle Vorgänge in der Holding als unkritisch anzusehen sind. „Allein schon die Kommunikation und der Umgang zwischen zwei Geschäftsführern innerhalb der Holding ist äußerst grenzwertig und in der freien Wirtschaft so nicht tragbar.“

Jörg Roitsch kontert Kritik von Geißler

Die Linkspartei gab zudem zu bedenken, ob es notwendig ist, für alle Gesellschaften einen eigenen Geschäftsführer mit hohem Salär zu beschäftigten. Abschließend folgte ein Satz mit Zündstoffcharakter: „Diese Herangehensweise an diesen Untersuchungsausschuss, immer nur dreckige Wäsche zu waschen, werden wir als Linkspartei nicht mitgehen. Wenn diese Show mal vorbei ist, hoffe ich, kommen wir zurück zur Faktenbearbeitung“, so Geißler. Jörg Roitsch (Bündnis 90/Die Grünen) konterte die Kritik Geißlers. „Mich überrascht dieses Statement sehr. Wir haben uns im Ausschuss die Arbeit nicht leicht gemacht und alle Fraktionen kommen dort fair zu Wort. Es wird immer hart um die Sache gerungen. Bin geplättet über die pauschale Kritik.“

Von Knut Hagedorn