Homeoffice-Mutter schlägt Alarm: „Das ist einfach nicht möglich“

Germendorf

Gelinde gesagt weiß Stephanie Kolena nicht, wo ihr der Kopf steht. Während der zweieinhalbjährige Sohn der Germendorferin Haus und Garten unsicher macht, versucht die 32-Jährige ihren Job im Homeoffice zu organisieren. Und gerät dabei täglich an ihre Grenzen. „Es ist einfach nicht möglich, gleichzeitig ein Kind zu betreuen und zu arbeiten“, stöhnt sie. Seit Beginn der Pandemie arbeitet die Bankangestellte auf Geheiß ihres Arbeitgebers im heimischen Büro. Die Krux: „Damit erlöscht gleichzeitig der Anspruch auf Notbetreuung. Laut offiziellen Regelungen gilt das Homeoffice als adäquate Betreuungsmöglichkeit“, sagt sie kopfschüttelnd. Und fragt sich, wie das funktionieren soll: „Ich kann doch unmöglich gleichzeitig an einer Telefonkonferenz teilnehmen und mit meinem Sohn am Mittagstisch sitzen.“

Den Haushalt wuppt die 32-jährige Stephanie Kolena mehr oder weniger nebenbei. Quelle: Enrico Kugler

Zumal die 32-Jährige einen verantwortungsvollen Job – in leitender Funktion – in der Geldwäschebekämpfung im Bankensektor ausübt. Fehler dürfen da nicht passieren. Stephanie Kolenas Ehemann arbeitet auf Montage, ist für seinen Arbeitgeber oft in ganz Deutschland unterwegs. „Sein Chef versucht ihn derzeit auf Baustellen in der Region einzusetzen, aber das klappt auch nicht immer und ist jede Woche ein Glücksspiel.“ So bleibt der jungen Frau derzeit oftmals nur, zu hoffen, dass ihr Mann frühzeitig daheim ist. Denn erst dann kann sie sich an ihre Arbeit setzen. „Beides parallel zu machen, funktioniert nicht. Mein Sohn will mit zweieinhalb Jahren die Welt entdecken, er hält mich ständig auf Trab. Die Betreuung ist ein Vollzeitjob“, sagt sie und hat auch bemerkt, dass dem Knirps „die sozialen Kontakte, seine Freunde, fehlen. Ebenso wie die tägliche Beschäftigung in der Kita. Er ist jetzt seit sieben Wochen ununterbrochen nur mit Erwachsenen zusammen. Was das mit einem kleinen Kind macht, das ist noch gar nicht absehbar“, sorgt sie sich um die Folgen der langen Isolation.

Gleichzeitig wächst der Bankerin die Arbeit über den Kopf. „Aufgrund der Corona-Situation hat sich unser Arbeitsumfang um rund 80 Prozent erhöht“, berichtet sie. Wie dies vom Homeoffice aus für ihr Team zu wuppen sei? „Im Grund gar nicht. Daher gehört es auch zu meinen Aufgaben, Bewerbungsgespräche zu führen, um neue Mitarbeiter einzustellen. Vom Homeoffice aus eben per Telefon.“ Sie versuche, solche Termine möglichst in die Schlafenszeit ihres Juniors zu legen, doch eine sichere Planung „ist mit Kleinkind einfach nicht möglich. Zumal der Kleine den Stress und die Anspannung auch spürt und weiter trägt.“ Ein Mittagsschläfchen ohne Mama? Kaum noch möglich. „Ich muss mich daneben legen, sonst schläft er gar nicht ein.“ Sobald der Zweieinhalbjährige schlummert, arbeitet Stephanie Kolena ihre dringlichsten E-Mails ab. „Es ist ein ständiges Hin- und Hergehetze, bei dem man nur verlieren und niemandem richtig gerecht werden kann.“ So habe sie seit Wochen das Gefühl, sowohl ihrem Sohn als auch ihrem Team nicht gerecht zu werden, so sehr sie sich auch bemüht. „Ich stehe morgens um 6 Uhr auf, um wenigstens schon eine Stunde wegarbeiten zu können, bis mein Sohn wach wird“, berichtet sie. Zwischendurch mal ein dringendes Telefonat erledigen, das möge noch gehen. Aber effektives Arbeiten, das sei erst möglich, wenn ihr Ehemann zu Hause ist und die Betreuung übernimmt oder ihr Sohn abends im Bett liegt und schläft. Wenn es gar nicht anders geht, muss die junge Mutter Überstunden abbummeln oder Urlaubstage nehmen, um nicht aus dem Ruder zu geraten. Gemeinsame Familienzeit? „Die gibt es für uns derzeit höchstens die eine Stunde beim Abendessen“, sagt die 32-Jährige erschöpft. „Ich mache derzeit zwei Jobs, werde aber nur für einen bezahlt“, bringt sie es auf den Punkt. Ähnliches hatte vor wenigen Tagen bereits Bauleiter Manuel Rentsch, der ebenfalls aus Germendorf stammt, berichtet.

Stephanie Kolena macht sich auch Sorgen, welche Spuren die Situation bei ihrem kleinen Sohn hinterlässt. Quelle: Enrico Kugler

Was sie sich wünscht? „Eine Perspektive. Derzeit fühlt es sich an, als fahren wir auf einer Autobahn und wissen nicht, wo wir abfahren müssen. Absolut nichts ist planbar. Den Monat Mai habe ich irgendwie durchorganisiert. Aber was kommt danach?“ Auch wünscht sich die junge Mutter eine „differenziertere Betrachtung der Situation der Eltern“. Ihr Antrag auf Notbetreuung sei mehrfach abgelehnt worden. Zuletzt am Montag dieser Woche. Dabei habe die Verwaltung durchaus einen Ermessensspielraum, findet sie. Denn laut Bildungsministerium könne sie „weitere Fälle der Notfallbetreuung zulassen, wenn eine Betreuung durch die Sorgeberechtigten nicht möglich ist, ein Notfallbetreuungsplatz zur Verfügung und ein Interesse daran besteht, dass die Sorgeberechtigten ihrer Berufstätigkeit nachgehen können“. Selbst eine verkürzte, stundenlange Betreuung würde der jungen Mutter weiterhelfen. „Das kann ich mir einplanen, meine Arbeit danach ausrichten. Und vor allem kommt mein Sohn dann wenigstens für ein paar Stunden unter Kinder und mal raus.“ So, wie es aktuell laufe, fehle ihr „jegliche Perspektive. Und das laugt einen aus. Man macht überall Abstriche, zuerst aber bei sich selbst“. Wie lange das noch gut geht? „Ich habe keine Ahnung“, sagt sie. Bildungsministerin Britta Ernst kündigte am Dienstag derweil für Ende Mai den Einstieg in den eingeschränkten Regelbetrieb in Kitas an. Für Stephanie Kolena bedeutet dies: Hoffnung auf Betreuung für einen Tag in der Woche. Beruflich gesehen wohl nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Von Nadine Bieneck