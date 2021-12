Hospizverein Oberhavel: Lebensmut und Freude trotz ungewisser Zukunft

Oranienburg

Viele Menschen wünschen sich, ihren Lebensabend zu Hause in vertrauter Umgebung und in der Nähe ihrer Angehörigen zu verbringen. In der Wirklichkeit wird dieser Wunsch jedoch selten erfüllt – immer weniger schwerkranke und alte Menschen können zu Hause bleiben, werden in Pflegeheimen oder Krankenhäusern versorgt und sterben auch dort. Der Ambulante Hospizverein Oberhavel versucht genau dort anzusetzen und begleitet die Menschen würdevoll. Doch von wo aus das zukünftig koordiniert wird, steht weiter in den Sternen und zerrt an den Nerven.

Seit Oktober 2020 ist der Ambulante Hospizverein in der Freienwalder Straße beheimatet. Quelle: Enrico Kugler

Seit zehn Monaten bemüht sich der eingetragene Verein um neue Räumlichkeiten – bislang ohne Erfolg. „Wir haben keinerlei Hoffnung mehr, hier bleiben zu können und haben uns auch damit abgefunden. Allerdings bleibt es weiter eine Herkulesaufgabe für uns, etwas Passendes zu finden“, berichtet Koordinatorin Ines Knospe. Erst im Oktober 2020 bezog der Hospizdienst die neuen Räumlichkeiten in der Freienwalder Straße 28 A, damals ein Glücksgriff. „Unsere vorherigen Räumlichkeiten waren sehr klein, von daher waren wir überglücklich und haben natürlich auch viel Kraft, Energie und Geld investiert in die neue Heimat“, so Knospe. Nur fünf Monate später dann aber der Schock – der Verein bekam am 31. März 2021 vom Vermieter die fristgemäße Kündigung des Mietvertrages zum 1. Juli 2021 (MAZ berichtete). Ursächlich für die Kündigung ist ein schon länger schwelender Streit zweier Vermieter-Parteien, der Leidtragende ist der Verein. „Hätten wir das alles vorher gewusst, hätten wir uns natürlich hier nicht eingemietet. Als wir die Kündigung bekamen, war das natürlich ein Schock“, so Knospe unmissverständlich. Aktuell ist die Kündigung geschoben auf unbestimmte Zeit.

Die jetzigen Räume sind laut dem Hospizverein ideal, allerdings muss der Verein bald raus. Quelle: Enrico Kugler

Trotz intensiver Suche ist es dem Verein bislang nicht gelungen, eine neue Bleibe zu finden, zumal die Trauerangebote des Vereines auch stetig gewachsen sind mit der Zeit. „Wir hatten schon diverse Besichtigungen. Fakt ist aber, wir können nicht viel Geld für nötige Umbaumaßnahmen investieren, wir sind ein kleiner Verein. Schon ein Umzug kostet uns wieder einiges“, so die Koordinatorin Ines Knospe, die seit 2007 beim Hospizverein tätig ist. Zudem möchte man nicht aus Oranienburg weg, ein wichtiges Kriterium ist des weiteren eine gute Verkehrsanbindung. „Wir fühlen uns sehr verbunden mit der Stadt Oranienburg. Wir können auch nicht weiter in die Außengebiete, denn gerade ältere Menschen besuchen unsere Trauerangebote, daher ist eine gute Verkehrsanbindung sehr wichtig.“ Trotz Unterstützung vieler politischen Gremien ist es bislang nicht gelungen, wirklich Fahrt aufzunehmen in Richtung neuer Heimat.

Ines Knospe ist seit 2007 im Hospizverein Oberhavel. Quelle: Enrico Kugler

Auf die Frage, warum man nicht in die seit Monaten leerstehenden Flächen am Boulevard in der Bernauer Straße zieht, gibt Ines Knospe eine klare Antwort: „Weil man dort laut Woba eher Gewerbetreibende ansiedeln möchte. Wir hatten dort bereits vor unserem Umzug in die Freienwalder Straße angefragt.“ Die ungewisse räumliche Zukunft zerrt mehr und mehr an den Nerven aller Beteiligten, zumal die Planung für das kommende Jahr auch dadurch erschwert wird. „Wir hatten eigentlich mit dem Umzug in die Freienwalder Straße geplant, hier lange zu bleiben und alles darauf ausgerichtet. Nun steht wieder alles auf der Kippe, das ist natürlich sehr unbefriedigend“, so Knospe.

Veranstaltungen sollen auch 2022 durchgeführt werden

Dennoch sollen im kommenden Jahr einige Veranstaltungen stattfinden, alles aber immer versehen mit einem dicken Fragezeichen. So wird es am 25. Januar 2022 einen Neujahrsempfang geben. Auch das Trauercafé wird weiterhin vom Hospizverein angeboten, inmitten der Corona-Pandemie allerdings unter Einhaltung der 2 G Plus-Regeln.

Von Knut Hagedorn