„Hotel an der Havel“ schließt bald

Oranienburg/Borgsdorf

Seit Mitte 2019 war David Ziva der Betreiber des „Hotels an der Havel“. Ende Juni dieses Jahres hört der 46-Jährige auf. Die langjährige Geschichte des Gastgewerbes an diesem malerischen Standort im Herzen von Oranienburg findet damit ein Ende. „Wenn wir hier abschließen, ist Schluss. Dann ist das definitiv kein Hotel mehr“, unterstreicht David Ziva, der das sehr bedauert – auch aus Oranienburger Sicht. Einige Veranstaltungen müssten bis dahin zwar abgesagt werden, „aber auf keinen Fall die Hochzeiten“.

Hotel wird zur Seniorenresidenz

Ein Abriss des Gebäudes an der Albert-Buchmann-Straße 1 sei zwar nicht geplant, voraussichtlich werde es jedoch entkernt und umgebaut. Nach seinen Informationen planen die Eigentümer, eine Investorengruppe aus Berlin, das Einrichten einer Seniorenwohnstätte oder eines Altersheims.

Das „Hotel an der Havel“ in Oranienburg. Quelle: Robert Roeske

Probleme zwischen den Eigentümern und den Pächtern hatten sich bereits länger angebahnt, unter anderem auch auf juristischem Wege. Beispielsweise sei die Küche bereits seit Anfang Herbst im vergangenen Jahr nicht mehr regulär in Betrieb. Nach einem Schaden war die Einrichtung demontiert, aber im Anschluss nicht mehr eingebaut worden, stellt David Ziva fest. Das A-la-Carte-Geschäft musste vollständig eingestellt werden. In der Nachbetrachtung sei ihm auch klar, warum auf die Neuinstallation der Küche verzichtet wurde: Die neuen Pläne für die Immobilie hätten offenbar zu diesem Zeitpunkt bereits bestanden.

Die Zukunft liegt für ihn und sein Team in Borgsdorf

Der Administrator der Apex Solutions GmbH hat inzwischen aber nach Alternativen gesucht und konnte somit vorbauen: David Ziva hat den Landgasthof „Weisser Hirsch“ in Borgsdorf zum 1. April als Pächter übernommen – und würde das Objekt gern auch kaufen. „Ich wollte mein Team nicht kaputt machen und hatte mich deshalb rechtzeitig nach einem anderen Objekt umgeschaut“, sagt er. Rund 30 Mitarbeiter möchte er in den „Weißen Hirsch“ mitnehmen. Da allerdings statt der bislang 66 nur noch elf Zimmer zu bewirtschaften sind, werde er einige der Zimmermädchen nicht weiter beschäftigen können.

Der Landgasthof und Hotel „Weisser Hirsch“ in Borgsdorf. Quelle: Robert Roeske

Der „Weisse Hirsch“ soll als Landgasthof erhalten bleiben. Ein Weiterbetrieb ist als Biergarten, Restaurant und Hotel vorgesehen, sagte der künftige Betreiber, der den Hotelbetrieb dort bereits jetzt fortgesetzt hat. Einige seiner Stammkunden habe er in das neue Objekt „mitnehmen“ können.

Los geht’s am Freitag, dem 13.

So richtig los gehe es dann am Freitag, 13. Mai. An diesem Glücksdatum soll die offizielle Wiedereröffnung in Borgsdorf gefeiert werden. „Das Haus gibt mir die Möglichkeit, mich weiter entfalten und neu anfangen zu können“, sagt David Ziva.

Auf dem Gelände des Landgasthofes soll der Biergarten reaktiviert werden. Quelle: Robert Roeske

Das Restaurant soll zu einem „Schnitzelparadies“ gemacht werden, wobei jedoch auch andere Speisen im Angebot sein sollen. Angesichts des rustikalen Ambiente werde der Schwerpunkt auf deutsche Hausmannskost gelegt. „Wir wollen die Gastronomie auf jeden Fall wieder voll funktionsfähig machen“, sagt Ziva.

„Weisser Hirsch“ als Veranstaltungsort

Er hoffe auf gutes Wetter zur Eröffnungsparty, sodass mit Live-Musik auch der Biergarten beschallt werden kann. Außerdem schwebt David Ziva vor, den ehemaligen Kinosaal als Veranstaltungsort weiter zu etablieren, sagte er der MAZ. Vorstellbar sei für ihn in diesem Zusammenhang auch eine weitere Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Hohen Neuendorf.

Von Helge Treichel