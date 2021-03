Hund, Katze, Maus: Bei Tierärztin Gesine Geiler aus Lehnitz sind alle in guten Händen

Lehnitz

Neugierig, aber auch ein wenig schüchtern blickt sich Siam-Mix „Karl“ vom Behandlungstisch aus in der Tierarztpraxis um. Tierärztin Gesine Geiler aus Lehnitz zieht zwei Spritzen auf, verabreicht sie an den cremefarbenen Kater – und schon kurze Zeit später schläft dieser tief und fest, so dass die 60-Jährige mit der Kastration beginnen kann. Sie sei nicht immer praktisch tätig gewesen, erzählt sie. „Bis zur Wende habe ich im öffentlichen Veterinärwesen gearbeitet.“

Auch im Auftrag des Landkreises unterwegs

Später stieg sie in die Praxis eines Kollegen ein, bevor sie 1997 ihre eigene Praxis im Birkenwerder Weg in Lehnitz eröffnete. 2014 folgte der Umzug in die Praxis an der Friedrich-Wolf-Straße. Für die Tierärztin ein Glücksgriff, wohnt sie doch in unmittelbarer Nähe und kann auch bei Notfällen schnell in der Praxis sein. Ihre tierärztliche Tätigkeit beschränkt sie mittlerweile auf Heim- und Haustiere, „ein paar Pferde noch aus alter Freundschaft“, erklärt sie. Großtiere behandelt sie aus gleich mehreren Gründen nicht mehr. Zum einen spiele die Gesundheit da nicht mehr mit, erklärt die Lehnitzerin. „Zum anderen gibt es kaum noch Rinder- und Schweinehaltung hier im Berliner Speckgürtel.“ Im Auftrag des Landkreises führt Gesine Geiler auch noch die Fleisch- und Wildbeschau, etwa nach Hausschlachtungen, durch.

Auch Operationen in der Praxis sind möglich

Zwei Stunden ist sie jeden Tag in ihrer Praxis anzutreffen, viele Termine finden in Form von Hausbesuchen statt. Die Coronapandemie habe ihre Arbeit insofern beeinflusst, dass die Leute etwas vorsichtiger geworden sind, sagt sie. „Dies liegt aber auch an finanziellen Gründen, viele haben vor allem am Monatsende durch die Kurzarbeit kaum noch Geld zur Verfügung.“ Tritt doch einmal ein Problem mit einem Tier auf, so kann Gesine Geiler sogar Operationen in ihrer Praxis durchführen. „Nur bei ganz speziellen Sachen wie einigen Augen-Operationen oder komplizierten Brüchen, die mit Platten versorgt werden müssen, überweise ich an einen Spezialisten.“

Haustierboom in der Coronazeit sieht sie kritisch

Mit kritischem Blick sieht sie, dass sich viele Menschen während des Lockdowns ein Haustier zugelegt haben. „Das ist durchaus zweifelhaft und nicht nur positiv zu bewerten“, bezieht sie klar Stellung und gibt zu bedenken: „Was passiert mit dem Tier, wenn alle wieder regelmäßig arbeiten und zur Schule gehen?“ Ein großes Problem sei auch, dass Hundeschulen zum Teil geschlossen waren und noch sind. „So wurden Welpen zum Teil nicht richtig erzogen und sozialisiert. Das kann zukünftig zu großen Problemen führen, wenn Verhaltensauffälligkeiten wie etwa Aggressionen auftreten.“ Zu befürchten sei, dass viele Halter damit nicht klarkommen und das Tier dann im Tierheim landet oder im schlimmsten Fall sogar ausgesetzt wird.

Freigang bei Katzen ja – aber nach Kastration

Auch zu Kastrationen bei Katzen hat die 60-Jährige eine klare Meinung. „Ich bin definitiv Befürworterin von Freigang bei Katzen – bei vorheriger Kastration.“ Gerade die jüngeren Kater würden regelmäßig Prügel von älteren Katzen bekommen und dabei Verletzungen erleiden, berichtet sie, während sie den Siam-Kater nach erfolgreicher Operation wieder in seine Transportbox legt. „Und wenn die Hormone bei den Katern im Kopf sind, wird auch nicht auf die Straße geachtet. Das führt vor allem in der Paarungssaison von Februar bis Oktober zu einer hohen Unfallgefahr für die Katzen.“

Von Stefanie Fechner