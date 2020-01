Hundeauslauf oder Erinnerungskultur? SVV debattiert über Gedenkort in Berliner Straße

Oranienburg

Eine würdige Neugestaltung des Gedenkortes zum KZ Oranienburg forderten fraktionsübergreifend SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen mit ihrem Antrag. Die gegenwärtige Gestaltung des Ortes in der Berliner Straße 47 erfülle weder die Ansprüche an einen modernen Gedenk- noch an einen informationsreichen Bildungsort. Der Abriss der benachbarten ehemaligen Polizeiwache, an dessen Stelle ein Wohnheim für Anwärter der Polizeihochschule entsteht, sei ein guter Anlass, sich mit dem Gedenken an das erste Konzentrationslager Preußensauseinanderzusetzen. „Da geht jetzt schon keiner hin, außer vielleicht mal ein Hund, um sein Bein zu heben“, widersprach Michael Ney ( CDU) dem Ansinnen mit drastischen Worten. Er halte den Zustand des Gedenkorts – eine Mauer des Geländes sowie mehrere Gedenktafeln – für ausreichend. „Das einzige authentische Objekt was es dort gibt, ist die Mauer. Die jetzige Gedenkstätte ist würdig, gerade weil sie schlicht ist“, so Ney. „Dieser Gedenkort wird immer im Schatten der Gedenkstätte Sachsenhausen stehen“, konstatierte er, eine Ausgabe öffentlicher Gelder sei nicht effektiv. Eindringlich hatte Björn Lüttmann ( SPD) zuvor appelliert, dass immer weniger Zeitzeugen zur Verfügung stehen, um über die Vergangenheit zu berichten, aufbereiteten Gedenkorten daher eine immer größere Bedeutung zukommen.

Mit 22 Ja-Stimmen bei zehn Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen beschlossen die Stadtverordneten den Antrag schlussendlich. Die Verwaltung soll danach dem Stadtparlament bereits im zweiten Quartal dieses Jahres Bericht über die damit angestrebten Gespräche mit dem Land Brandenburg sowie der Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten und erste Konzeptentwürfe erstatten. Die Stiftung habe bereits Signale für die Beteiligung an einer Konzeption ausgesandt, so Lüttmann.

Von Nadine Bieneck