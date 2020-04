Idee aus Oranienburg soll den Bewerbungsprozess revolutionieren

Oranienburg

„Wir können den Arbeitsmarkt mit unserer Idee revolutionieren“, ist sich der Oranienburger Unternehmer Enrico Kitschun sicher. Der Chef der Personalvermittlungsfirma GS Company GmbH & Co.Kg und seine Mitstreiter wollen den Bewerbungsprozess auf den Kopf stellen. „Portale mit Stellenangeboten gibt es im Internet viele“, so der Unternehmer. „Bisher ist es so, dass sich die Arbeitssuchenden beim potenziellen Arbeitgeber melden müssen. Dieser Prozess nimmt allerdings viel Zeit in Anspruch“, erläutert Kitschun. Auf der Internetplattform www.wedooper.com wird dies allerdings anders laufen. „Der Bewerber legt ein Profil auf dieser Seite an“, erklärt er. „Dabei kann der Bewerber selbst entscheiden, wie aussagekräftig sein Bewerberprofil werden soll.“ Von einer kurzen Vorstellung bis zum vollständigen Lebenslauf sei dabei alles möglich. Ebenso kann man frei entscheiden, ob die eigenen Kontaktdaten veröffentlicht werden sollen. Erst dann kommen die Arbeitgeber ins Spiel. „Die Firmen suchen auf der Seite nach passenden Bewerbern und können dann direkt mit ihnen in Kontakt treten“, erläutert Enrico Kitschun weiter. So lässt sich Personalbedarf schnell und effizient decken.

Enrico Kitschun, Geschäftsführer der GS Company GmbH & Co.KG Quelle: Andreas Herz

Anzeige

„Was vorher von der Bewerbung bis zur Einstellung auch mal vier Wochen gedauert hat, kann so binnen 24 Stunden klappen.“ Kurzum: Der Arbeitgeber bewirbt sich beim Arbeitssuchenden statt wie bisher umgekehrt. Seit 2016 arbeiten Kitschun und seine Mitstreiter an dieser Idee. „Auf Grund der Corona-Krise und der damit einhergehenden Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit haben wir uns entschieden, die Seite früher als geplant an den Start zu bringen“, so der Unternehmer. In den nächsten Wochen wird die Seite weiter ausgebaut, neue Funktionen werden hinzukommen. „Wenn alles wie geplant läuft, soll das Portal dann auch europaweit zur Verfügung stehen.“ Für Bewerber und Arbeitgeber ist der Service kostenlos.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Stefanie Fechner