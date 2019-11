Ideen für den Fischerweg

Oranienburg

Die Oranienburger Innenstadt soll belebt, neuer Wohnraum geschaffen und die Kaufkraft erhöht werden. Diese Wünsche und Ziele der Verwaltung äußerte Stadtentwicklungsdezernent Frank Oltersdorf am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Eine der Flächen die dafür in Frage kommen sei die am Fischerweg, hieß es. Für die liegt dem Bauausschuss der Stadt nun eine Beschlussvorlage vor, laut der ein städtebaulicher Ideenwettbewerb umgesetzt werden soll. Das Thema wird am kommenden Mittwoch bei der nächsten Ausschusssitzung behandelt.

Ideenwettbewerb geplant

„Wir haben schon vor zwei Jahren versucht, einen Ideenwettbewerb für den Fischerweg anzuschieben“, erklärt Christian Kielczynski, Stadtbauamtsleiter. „Es steht außer Frage, dass wir in Oranienburg Wohnungsbedarf haben. Demnach wollen wir qualifizierte Ideen für diese Flächen haben und erhoffen uns diese durch einen Ideenwettbewerb“, führt Kielczynski weiter aus. Dabei soll es nicht nur um reine Wohnflächen gehen, sondern auch Räumlichkeiten für Gewerbe sollen umgesetzt werden. „Wir sind natürlich immer bestrebt, auch die Kaufkraft in Oranienburg zu verbessern. Da wäre dies eine Möglichkeit“, so Kielczynski. Konkret geht es um die Bereiche links und rechts des Fischerweges, unter anderem auch die Fläche des Wassersportvereins Möwe. Weder die Wassersportler noch die Kleingärtner sollen jedoch vertrieben werden. Ihnen sollen dann Ausweichflächen angeboten werden, betont die Stadtverwaltung. Sollte die Beschlussvorlage durch die Stadtverordneten bestätigt werden, wird der Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Dann soll eine Jury, die mit Fachleuten besetzt sein soll, die besten Vorschläge herausfiltern, die dann den Stadtverordneten vorgelegt werden. Der Weg bis dahin ist jedoch noch lang. „Wir wollen die Innenstadt beleben und unsere Flächen sind auch irgendwann endlich“, betont Kielczynski. Zudem macht die Verwaltung deutlich, das man als Eigentümer der Flächen letztendlich Entscheidungsträger ist und bleibt. „Es gibt auch laufende Pachtverträge, die natürlich eingehalten werden“, heißt es. Bei einem positivem Entscheid der Stadtverordneten könnte ein solcher Ideenwettbewerb im kommenden Sommer starten.

Fischerkiez könnte neuer Anlaufpunkt werden

Generell wünscht man sich in Oranienburg eine stärkere Belebung der Innenstadt. Dies sieht auch Matthias Hennig so, der zusammen mit Judith Brandt der Oranienburger SPD-Fraktion im Stadtparlament vorsitzt. „Der Fischerkiez im Allgemeinen könnte ein neuer Anlaufpunkt werden. Man sollte sich schon genauer damit beschäftigen, was dort möglich ist und was nicht,“ sagt Hennig. Nahezu ausgeschlossen werden können laut Christian Kielczynski sowohl der Bau von Einfamilienhäusern als auch von Hochhäusern nahe des Fischerwegs. „Wir werden bei den Ideen natürlich schauen, was zum einen realisierbar ist, zum anderen aber auch was zum Charakter der Stadt passt.“

Sollte ein möglicher Ideenwettbewerb keinerlei greifbares Ergebnis bringen, werde man jedoch auch keine Schnellschüsse vollziehen, so die einhellige Meinung seitens der Oranienburger Stadtverwaltung. „Sollte der Ideenwettbewerb für den Fischerweg am Ende – warum auch immer – zu keinem Entschluss kommen oder besser gesagt zu keiner Lösung finden, dann haben wir es zumindest probiert“, so Kielczynski . „Wir hoffen jetzt erstmal auf einen positiven Beschluss der Stadtverordneten und dann auf hoffentlich viele schöne Ideen für unsere Innenstadt.“ Für die Verwaltung stehe davon unabhängig so oder so „mittel- und langfristig die Belebung der Innenstadt in Oranienburg“ im Fokus.

Von Knut Hagedorn