Bernöwe

Bei dem am 23. September aufgefundenen Leichnam, der in einem Waldstück zwischen Schmachtenhagen und Bernöwe durch Pilzsammler festgestellt wurde, konnte inzwischen im Ergebnis der Sektion die Identität geklärt werden. Es handelt sich um einen seit dem Jahr 2019 vermissten Mann aus Berlin. Dieser ist offenbar Opfer eines Tötungsverbrechens geworden.

Lesen Sie auch Mordkommission ermittelt: Menschliche Knochen im Wald bei Schmachtenhagen gefunden

Der zum damaligen Zeitpunkt 50 Jahre alte Mann war zuletzt am Malzer Weg 1 in Schmachtenhagen gesehen worden, als er dort sein Auto parkte. Seit diesem Zeitpunkt war er auch nicht mehr über sein Handy erreichbar. Nach ersten Erkenntnissen war stumpfe Gewalteinwirkung todesursächlich. Die Ermittlungen der Mordkommission der Polizeidirektion Nord unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Neuruppin dauern an.

Von MAZonline