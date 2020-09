Sie war schon 85 Jahre alt, als sich Margarete Ehlert im Fitnessstudio anmeldete –damals noch in ihrer Heimatstadt Ueckermünde. Heute lebt die betagte Dame, die am Freitag ihren 100. Geburtstag feierte, in Oranienburg. Im Wohnheim der Diakonie am Aderluch ist sie die Älteste.