Im Amt bestätigt: Nicole Walter-Mundt bleibt Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Oranienburg

Oranienburg

Oranienburgs Christdemokraten haben in ihrer Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Die Landtagsabgeordnete und Stadtverordnete Nicole Walter-Mundt, die das Amt seit 2013 bekleidet, wurde erneut zur Vorsitzenden des Stadtverbandes gewählt. Als ihre Stellvertreter fungieren künftig Gabriele Schiebe, Dr. Eckehard Frisch und Sören Günther. Im Anschluss zur Vorstandswahl ging es auf Klausur nach Rheinsberg.

„Die CDU Oranienburg ist in den zurückliegenden Jahren stetig gewachsen. Mir ist es daher wichtig, dass wir die Arbeit vor Ort nun auf eine breitere Basis stellen und uns auch inhaltlich stetig weiterentwickeln“, sagt Nicole Walter-Mundt. Als Team und als Mitmachpartei wollen wir für die Stadt und die Bürgerinnen und Bürger auch künftig frische Impulse setzen. Ob bei den wichtigen politischen Aufgaben Wohnen, Mobilität, Bildung oder auch bei den kleineren alltäglichen Themen vor Ort in den Quartieren.“

Wesentliche Themen aus dem CDU-Wahlprogramm auf den Weg gebracht

Gemeinsam mit der CDU-Fraktion tagte der neue Vorstand am Wochenende in Klausur in Rheinsberg, um mit Blick auf das Wahlprogramm eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Es ging unter anderem um die Reform des Straßenausbaus, um Investitionen in Kitas und Schulen oder auch den Bau neuer Spielplätze im Stadtgebiet. Oranienburg habe vor allem ein Problem bei der Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen, hieß es. Deshalb würde sich vor Ort mehr und mehr Unzufriedenheit darüber breitmachen.

Christdemokraten fordern von Bürgermeister mehr Umsetzungseifer

Die Mitglieder der CDU bemängelten, dass die „Brot-und-Butter-Themen“ von Bürgermeister Alexander Laesicke (SPD) oftmals zugunsten weniger „Leuchtturmprojekte“ hinten angestellt oder einfach nicht konsequent weiterverfolgt werden. „So mangele es in der Stadt und der Verwaltung nicht etwa an Ideen und Konzepten, sondern an der zielgerichteten Umsetzung dieser“, stellt Nicole Walter-Mundt heraus.

Die weiteren Positionen im CDU-Vorstand bekleiden künftig: Thomas Reisen (Schatzmeister), Christian Howe (Schriftführer), Andreas Quirin (Mitgliederbeauftragter), Christoph Schmidt-Jansa (Beisitzer), Marion Azone (Beisitzerin), Günter Werdermann (Beisitzer), Petra Wittig-Reichstein (Beisitzerin), Wolfgang Wittig und Cornel Gratz (Kassenprüfer).

Von MAZonline