Über viele Jahrhunderte war es am Hofe der europäischen Königshäuser den adligen Gästen vorbehalten, sich auf ihren opulenten Gartenfesten von riesigen Holzspielen verzaubern zu lassen. Das seinerzeit exklusive Vergnügen wird mit dem Spielefest im Schlosspark Oranienburg nun wieder für jede und jeden erlebbar – ob Kind oder schon erwachsen. Zu Himmelfahrt, am 30. Mai, machen die „Spiel- und Erlebniswelten“ mit ihren historischen XXL-Holzgartenspielen erneut in Oranienburgs größtem Garten Station. Von 10 bis 18 Uhr können sich die Gäste vergnügen – etwa beim überdimensionalen Damespiel, beim Riesen-Mahjong oder dem Königlichen Tischcurling.

Artistokraten zu Gast

Quasi als Krönung des Adels-Events – anlässlich „10 Jahre Landesgartenschau Oranienburg“ – geben sich dieses Mal die Artistokraten die Ehre. Die Musiker und Artisten rund um Martin van Bracht werden das Spielefest auf ihre unverwechselbare Art bereichern. Wie für die „Spiel- und Erlebniswelten“ Hohenwald kam mit der LaGa 2009 auch für die Artistokraten in gewisser Weise der ganz große Erfolg, konnten sie sich doch über viele Wochen vielen Tausend Besucher präsentieren: Jürgen Hohenwald und all seine Mitstreiter sind inzwischen europaweit unterwegs. Die Artistokraten wiederum treten mit zahlreichen unterschiedlichen Programmen sowohl bei Gala-Veranstaltungen und Opernbällen als auch im Schlosspark Oranienburg und bei internationalen Festivals auf.

Eintrittspreise

Der Eintritt zum Spielefest samt Artistokraten beträgt: 6 Euro, ermäßigt 3 Euro (7 bis 14 Jahre). Ermäßigten Eintritt erhalten auch Besitzer von Jahreskarten. Kinder unter 7 Jahren haben freien Eintritt.

Speillandschaft und Café trotzdem geöffnet

Die Schlosspark-Spiellandschaft samt zwei Hüpfkissen, drei Trampolinen, Kletterfelsen und der Wasserspiellandschaft darf natürlich wie gewohnt erobert werden. Und das Team des Schlosspark-Cafés freut sich ebenfalls auf viele Gäste.

