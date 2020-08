Im Schreibwarenladen in Oranienburg in die Kasse gegriffen

Oranienburg

Eine weibliche Person betrat am Sonnabendnachmittag ein Schreibwarengeschäft in der Bernauer Straße in Oranienburg. Sie wollte eine Federtasche mit einem 200-Euro-Schein bezahlen, was die Verkäuferin jedoch ablehnte. Die Täterin befand sich hierbei nah am Kassenbereich und feilschte weiterhin über den Preis der Federtasche.

Nachdem die Frau das Geschäft ohne Einkauf verlassen hatte, fehlten 50 Euro aus der Kasse. Eine Suche nach der Täterin verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt.

