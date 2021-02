Oranienburg

In der Zeit von Samstagabend (6. Februar) bis Montagmorgen (8. Februar) brachen bisher unbekannte Personen einen Imbissstand in der Berliner Straße in Oranienburg gewaltsam auf. Wie die Polizei mitteilte erbeuteten die Täter Bargeld sowie elektrische Geräte. Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 1700 Euro beziffert, die Polizei ermittelt.

