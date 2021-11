Immer innovativen Ideen auf der Spur: Dentallabor Birkholz und Mohns aus Oranienburg gewinnt Zukunftspreis

Oranienburg

„Ehrlich gesagt waren wir schon sehr angespannt auf der Fahrt zur Preisverleihung. Viel geredet wurde im Auto nicht.“ Der Germendorfer Florian Birkholz berichtet mit einem Lächeln im Gesicht von seinen Gefühlsregungen am Freitagabend, als er zusammen mit Partner Andre Mohns den wichtigsten Wirtschaftspreis des Landes Brandenburgs erhielt. Das Birkholz und Mohns Dentallabor aus Oranienburg wurde mit dem „Zukunftspreis Brandenburg 2021“ ausgezeichnet.

Sechs Unternehmen ausgezeichnet

Sechs Unternehmen und ein Sonderpreisträger wurden am Freitag mit dem „Zukunftspreis Brandenburg“ 2021, ausgezeichnet. Darunter auch das Hennigsdorfer Unternehmen Pentracor GmbH. Mit ihren Geschäftsideen und -Entwicklungen überzeugten sie die hochkarätig besetzte 16-köpfige Jury von ihren besonderen Leistungen für die brandenburgische Wirtschaft. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke gratulierte den Gewinnern im Holiday Inn Berlin Airport Conference Centre in Schönefeld und verwies auf die Bedeutung regionaler Unternehmen für das gesamte Land Brandenburg. „Der Zukunftspreis ist eine hervorragende Gelegenheit, originelle Ideen und vorbildhafte Unternehmen über regionale Grenzen hinweg bekanntzumachen. Die innovativen Industrieunternehmen, das verarbeitende Gewerbe und die Handwerksunternehmen, die sich um diesen bedeutenden Wirtschaftspreis beworben haben, sind eine Triebfeder für unser Wirtschaftswachstum. Sie sichern Arbeitsplätze und damit letztendlich auch unseren Wohlstand“, erklärte der Brandenburger Ministerpräsident.

Eins von vielen Tätigkeitsfeldern vom „Birkholz & Mohns Dentallabor“ in Oranienburg Quelle: Stefan Blumberg

Das Dentallabor Birkholz und Mohns ist ein junges, dynamisches und innovatives Unternehmen, das von den Möglichkeiten der Digitalisierung für neue Produkte und durch die Optimierung des Workflows in seiner Entwicklung mit großem unternehmerischen Erfolg profitiert. Alle Chancen werden „gnadenlos digital“ genutzt. Dabei kommt auch die Ausbildung nicht zu kurz: Internationale Azubiaustausche gehören ebenso dazu, wie ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag. Während der Pandemie wurden die Mitarbeiter gehalten, indem das Laborequipment für Sonderprojekte (zum Beispiel Gesichtsschilde) eingesetzt wurde. Das Zahntechnikerteam engagiert sich in der Region. Eine besondere Aktion ist „Ein Lächeln zu Weihnachten“, durch die sozial benachteiligte Personen mit hochwertigem Zahnersatz ausgestattet werden.

2019 bereits nominiert – aber nicht gewonnen

Bereits vor zwei Jahren wurde das Dentallabor nominiert, bekam den Preis aber nicht. „Damals waren wir schon echt enttäuscht, muss ich sagen. Eigentlich wollten wir uns anschließend nicht mehr bewerben, umso erfreuter sind wir jetzt natürlich, dass wir es doch getan haben“, so der 34-jährige Florian Birkholz. Demnach war die Erwartungshaltung am Freitag eher gering, wobei die Anspannung vor Ort dann deutlich stieg. „Wenn man dann so an seinem Tisch sitzt und die Veranstaltung beginnt, pocht das Herz schon ungemein“, verrät Birkholz. Bei der Preisverleihung werden immer zwei Nominierte genannt, der Siegername ist im goldenen Umschlag. „Wir waren gleich die ersten und es war schon ein unfassbar aufregendes Gefühl, seinen Namen dann zu hören“, blickt Birkholz zurück.

Pentracor GmbH aus Hennigsdorf wurde ebenfalls ausgezeichnet. Quelle: Zukunftspreis Brandenburg GbR

Die Zukunftspreisträger haben 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Millionen Euro erwirtschaftet. Sie beschäftigen rund 650 Frauen und Männer und bilden mehr als 50 junge Menschen aus. Sie stehen für besondere Leistungen in der Ausbildung, bei der Nachfolge oder für neue Dienstleistungen und Produkte, mit denen sie kreativ, aktiv und innovativ in die Zukunft investieren. Alle Unternehmen zeichnen sich zudem durch ihr herausragendes Engagement für ihre Mitarbeiter und ihre Region aus. In mehreren Runden setzten sie sich gegen insgesamt 82 Bewerber durch.

Elf Angestellte setzen innovative Ideen um

Das Dentallabor Birkholz und Mohns beschäftigt elf Angestellte und für Florian Birkholz ist die Auszeichnung eine große Wertschätzung gegenüber den eigenen Angestellten. „Jetzt wissen wir endgültig, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Es ist für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht immer einfach, auf Ideen und Entwicklungsprozesse schnell zu reagieren, aber sie leisten hervorragende Arbeit. Durch diesen Preis sind wir absolut bestärkt, weiterhin auf innovative Ideen zu setzen.“ Der Zukunftspreis wurde am Freitagabend noch ein wenig gefeiert, die große Sause blieb allerdings aus. „Wir waren am Abend schon ganz schön platt. Aber ein bisschen haben wir natürlich auf die Auszeichnung angestoßen.“

Von Knut Hagedorn