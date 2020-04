Immer mehr Müll im Wald abseits der Landesstraße 170

Sommerswalde/Germendorf

Viel Müll, viel Verkehr – besonders die großen Lastkraftwagen. Frank Peth aus dem Gemeinschaftsweg in Schwante, hat sich am Sorgentelefon der MAZ gemeldet, um seinen Ärger dort loszuwerden.

Es geht ihm um die Situation an der Landesstraße 170 zwischen Germendorf und Schwante. Ihn stören dort nicht nur die großen Müllecken, die unschön sind, sondern auch alle weggeworfenen Getränkebecher, Zigarettenschachteln, Papier, Taschentücher und Fastfood-Kartons. An vielen Stellen ist Müll entlang der Straße am Waldrand zu finden. Die Situation werde immer schlimmer – möglicherweise auch dadurch, weil in den Läden wie McDonald’s nicht mehr gegessen werden, sondern nur noch abgeholt werden darf.

Anzeige

Frank Peth stört, dass die Straßenmeisterei aus seiner Sicht nur vorbeifahre, aber nichts unternehme. Frank Peth wird aber auch selbst tätig. Er sammelt bei sich in der Umgebung immer wieder Müll ein, wie er erzählte. „Es wird zur Zeit noch schlimmer, da viele jetzt nur in den Wald können um raus zu kommen“, sagte er.

Auch der zunehmende Lkw-Verkehr zur Kiesgrube in Germendorf ist ihm ein Dorn im Auge. Die an seinem Wohnhaus vorgeschriebene Tempo-60-Regel werde nicht eingehalten. Wolle er aus seinem Weg rausfahren, sei es sehr gefährlich. „Und will ich langsam wieder einbiegen werde ich oft angehupt.“ Aus seiner Sicht finden zu wenig Kontrollen statt.

Von Robert Tiesler