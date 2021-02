Das Gesundheitsministerium, das DRK und die Kassenärztliche Vereinigung haben am Dienstagnachmittag (9. Februar) in einer gemeinsamen Erklärung zu den Vorwürfen Stellung genommen, in mehreren Corona-Impfzentren – unter anderem in Oranienburg – seien Corona-Impfstoffe in größeren Mengen im Müll gelandet.