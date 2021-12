Impfen beim MSV in Oranienburg: Boostern schon nach drei Monaten

In der Impfstelle beim Märkischen Sozialverein in der Liebigstraße 4 in Oranienburg kann man sich ganz unkompliziert und ohne Termin impfen lassen. Auffrischungsimpfungen, die so genannten Boosterimpfungen, sind dort sogar schon drei Monate nach der Zweitimpfung möglich – auch spontan am heutigen Mittwoch.