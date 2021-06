Impfzentrum in Oranienburg schließt: Landrat Weskamp stellt neues Konzept vor

Oranienburg

Landrat Ludger Weskamp (SPD) denkt über eine baldige Schließung des Oranienburger Impfzentrums nach. Das deutete er am Mittwochabend im Kreistag an. Einen Termin für eine mögliche Schließung nannte er nicht. Da aber die Trägerschaft des Impfzentrums an der Turm-Erlebniscity zum 1. August endet, könnte das auch der Termin für die Schließung sein. Ursprünglich wollte der Landkreis das Impfzentrum übernehmen.

Man habe sich „dagegen entschieden“, so Weskamp im Kreistag. Es gebe inzwischen viele Alternativen in Oberhavel. An den drei Standorten der Oberhavel-Klinik in Oranienburg, Hennigsdorf und Gransee könne geimpft werden und wird es auch schon, auch bei den Ärzten werde geimpft, und „wir bereiten kommunale Impftage vor“, so der Landrat. Dafür müssten aber erst entsprechende Rahmenbedingungen feststehen. Es gebe auch mit einer Schließung des Impfzentrums ein Alternativangebot, das deutlich näher am Menschen sei.

Impfungen sollen auf Landkreis verteilt werden

„In Brandenburg haben bis dato mehr als 1,1 Millionen Menschen ihre erste Impfung erhalten, rund 626.000 Menschen sind bereits zum zweiten Mal geimpft“, teilte Kreis-Pressesprecherin Ivonne Pelz mit. Aufgrund dieses Trends gehe der Landkreis Oberhavel davon aus, dass die Nachfrage nach Erstimpfungen in den kommenden Wochen zurückgehen werde. Deshalb habe der Landkreis seine Bereitschaftserklärung, das Impfzentrum zu übernehmen, zurückgenommen. „Aufgrund der Aufhebung der Impfpriorisierung ist es zielführender für unseren Landkreis, die Impfungen auf die gesamte Landkreisfläche zu verteilen“, sagte Landrat Ludger Weskamp. „Wir setzen dabei auf unsere Oberhavel-Kliniken, in denen die Impfungen fortgeführt und sogar ausgebaut werden können.“ Zudem werde der Landkreis das Gespräch mit den Sana-Kliniken in Sommerfeld und mit der Asklepios Klinik in Birkenwerder suchen.

Das Land habe gegenüber der Kreisverwaltung bereits angekündigt, die Impfstofflieferungen nach Oberhavel fortzusetzen. „Es muss unser Ziel sein, die Impfquote in den kommenden Wochen hoch zu halten“, sagte Kerstin Niendorf, die Leiterin des Corona-Verwaltungsstabes. Zusammen mit den Hausarztpraxen und den Betriebsärzten im Landkreis können wir die Impfwilligen auf kürzestem Wege erreichen und so zum Aufwachsen der Impfquote beitragen.“ Zuletzt wurden an den Standorten Hennigsdorf und Gransee aus einem Sonderkontingent des Landes innerhalb von drei Tagen insgesamt 1250 Impfungen durchgeführt., in der 22. Kalenderwoche waren es 1500 Impfungen.

Landkreis: Auswirkungen einer Übernahme des Impfzentrums unberechenbar

Die Auswirkungen der Übernahme des Impfzentrums auf der Grundlage der vom Land Brandenburg vorbereiteten Verträge seien für den Landkreis in der aktuellen Situation nicht berechenbar. Unklarheiten bestünden bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen, beispielsweise über die Fortführung der Verpflichtung von Hilfsorganisationen sowie bei der Nutzung der dezentralen Terminbuchungssoftware und -hotline und notwendigen IT-Infrastruktur. Um ein Risiko auszuschließen, setze der Landkreis daher auf seine dem Land unterbreitete, eigene Lösung.

Über die konkrete Ausgestaltung der Impfangebote in den Kliniken und der Impftage in den Städten und Gemeinden werde die Kreisverwaltung die Öffentlichkeit noch informieren. Ärztinnen und Ärzte, die den Landkreis dabei unterstützen möchten, könnten sich an den Corona-Verwaltungsstab in der Kreisverwaltung wenden, E-Mail: verwaltungsstab@oberhavel.de.

Kritik kommt von den Linken

Die Ankündigung sorgte im Kreistag für Kritik. Elke Bär (Linke) sagte, dass es elf Impfzentren in Brandenburg gebe, neun davon würden erhalten bleiben. Warum gerade im bevölkerungsreichen Oberhavel das Zentrum geschlossen werde, wollte sie wissen. Sie befürchtete, Nachteile für die Menschen im Landkreis beim Thema impfen. Weskamp wies dies zurück und verwies auf das neue Konzept.

Am Donnerstag legte Ralf Wunderlich (Linke) nach. Mit der Schließung des Oranienburger Impfzentrums „besteht die Gefahr, dass in unserer Region künftig weniger Impfstoff zur Verfügung steht“, so Wunderlich. „Zwar kündigte der Landrat an, dass die Krankenhäuser künftig an mehr Standorten impfen sollen. Details sind aber völlig offen, insbesondere wie viel Impfstoff für die Krankenhäuser zur Verfügung gestellt wird. Feste Lieferzusagen gibt es bisher vom Land nicht.“

Die Linke habe daher im Kreistag einen Eilantrag eingebracht, welcher die Verwaltung auffordert, das Impfzentrum vom Land zu übernehmen und dessen Erhalt zu sichern. „Leider lehnte der Kreistag es bei Stimmgleichheit ab, den Antrag auf die Tagesordnung zu nehmen. Somit gab es keine inhaltliche Debatte zu dem Thema, sondern nur einen nicht-öffentlichen Bericht der Verwaltung. Dabei war das Thema mehr als eilig, denn es geht um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung“, sagte Ralf Wunderlich.„Kürzere Wege zum Impfort sind grundsätzlich richtig, insbesondere im Norden des Landkreises. Aber was nützt ein kurzer Weg, wenn zu wenig Impfstoff vorhanden ist und die Leute nach Eberswalde oder Kyritz fahren müssen, um sich dort im Impfzentrum impfen zu lassen?“

Lüttmann (SPD) bedauert Entscheidung

„Ich bedaure, dass es offensichtlich keine Einigung über die Fortführung des Impfzentrums Oranienburg zwischen Landkreis und Kassenärztlicher Vereinigung (KVBB) gegeben hat“, teilte der Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann (SPD) am Donnerstag mit. „Ich hätte eine Fortführung des Impfzentrums sehr begrüßt, da hier eine leistungsfähige Infrastruktur aufgebaut wurde, die viel zum Impferfolg der letzten Wochen beigetragen hat.“ Auf der anderen Seite sei er sich sicher, dass die Oberhavel-Kliniken ebenfalls in der Lage seien, die Impfungen erfolgreich weiterzuführen. „Auch die Chancen, mit mehr mobilen Teams und stärkerer Einbeziehung der Hausärztinnen und -ärzte in die Fläche zu kommen, sehe ich. Ich hoffe also sehr, dass der spezielle Weg Oberhavels funktioniert“, so Lüttmann weiter. „Denn die schnelle und umfangreiche Impfung unserer Bürgerinnen und Bürger ist der entscheidende Hebel, um die Pandemie zu beenden!“

Impfen und testen – das sei auch weiterhin die Strategie, um sich gegen das Coronavirus zu wappnen, so der Landrat am Mittwoch im Kreistag. Er sei dankbar für die Unterstützung durch Bundeswehr-Soldaten beim Testzentrum in Lehnitz. Es handele sich um Soldaten, die oftmals nicht in der Nähe wohnen würden. In der vergangenen Woche seien sie aus dem Emsland gewesen. „Wir möchten sie gern weiter einsetzen“, sagte Ludger Weskamp. „Auch über den 18. Juni hinaus.“ Allerdings habe die Bundeswehr deutlich gemacht, dass die Hilfe nicht dauerhaft möglich sei.

Test-Bedarf weiter stabil

„Der Bedarf ist weiter stabil“, so der Landrat weiter. Im Durchschnitt kommen 360 Menschen pro Tag nach Lehnitz, um sich testen zu lassen – freitags mehr, am Wochenanfang weniger. 31 Teststellen seien durch den Landkreis beauftragt worden. Abrechnungsbetrug sei in Oberhavel bislang kein Thema gewesen. Bei zwei Teststellen habe man jedoch näher hingeschaut, und dann seien diese Stellen recht schnell nicht mehr da gewesen.

Von Robert Tiesler