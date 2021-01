Impfzentrum statt Sporthalle: Umbaumaßnahmen starten

Oranienburg

Der Standort für das Impfzentrum, das für Oberhavel in Oranienburg aufgebaut wird, steht seit einigen Tagen fest: Es wird im HBI-Forum in der Turm-Erlebniscity entstehen und soll am Montag, 18. Januar, an den Start gehen. Seit Montagmorgen laufen die ersten vorbereitenden Maßnahmen, um pünktlich zum festgelegten Termin die Halle in ein Impfzentrum verwandeln zu können.

Das HBI-Sportforum wird zum Impfzentrum umgebaut. Quelle: Robert Roeske

Mitarbeiter der Turm-Erlebniscity räumen seit 4. Januar diverse Matten, Sportgeräte und alle nicht notwendigen Gerätschaften aus der Halle. Anschließend wird dort ein Messebauer die entsprechende Logistik für ein Impfzentrum einbauen. „Wir waren in der glücklichen Lage, dem Land Brandenburg in Oranienburg zwei geeignete Standorte anbieten zu können. Das Land hat sich inzwischen für die Erlebniscity entschieden“, berichtete Landrat Ludger Weskamp am Jahresanfang zur Wahl des Standortes in Oranienburg und ergänzte: „Wir sind froh, dass wir noch kurz vor dem Jahreswechsel, am Silvestertag, den Vertrag mit der Stadtservice Oranienburg GmbH abschließen konnten. Damit haben wir alle Voraussetzungen für den geplanten Impfstart am 18. Januar geschaffen.“

Terminvergabe unter kostenloser Rufnummer

Die Kreisverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Terminvergabe für Impfungen nicht über das Gesundheitsamt erfolgt. Die Terminvereinbarung erfolgt über die KVBB unter der kostenlosen Rufnummer 116 117. Das Callcenter ist täglich von 8 bis 20 Uhr besetzt. Nähere Informationen unter www.brandenburg-impft.de.

Von Knut Hagedorn