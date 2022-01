In Friedrichsthal und Malz soll 2022 gefeiert werden

Friedrichsthal/Malz

Aktuell steigen die Corona-Inzidenzwerte auch im Landkreis Oberhavel in bisher nicht gekannte Höhen – an große Veranstaltungen ist momentan nicht zu denken. Dennoch laufen in einigen Oranienburger Ortsteilen die Planungen auf Hochtouren, wie die Ortsvorsteher aus Friedrichsthal und Malz in dieser Woche bekanntgaben.

In Friedrichsthal soll in diesem Jahr auch wieder ein Osterfeuer stattfinden. (Symbolbild) Quelle: Philipp Schulze

In Friedrichsthal soll am 19. April auf dem Dorfplatz das traditionelle Osterfeuer stattfinden. Für den 20. August dieses Jahres ist zudem das Ortsteilfest geplant. „Die Planungen laufen, natürlich ist es aktuell schwer vorstellbar, wir hoffen aber, dass sich die Lage in den kommenden Monaten wieder stabilisiert“, gibt der Friedrichsthaler-Ortsvorsteher Jens Pamperin zu Protokoll.

Malz möchte Dorffest ausrichten

Auch im Nachbarort Malz möchte man in diesem Jahr noch zusammen mit den Einwohnerinnen und Einwohnern feiern. Ortsvorsteher Michael Richter teilte am Mittwoch im Rahmen der Ortsbeiratssitzung mit, dass man für den 10. September das Malzer Dorffest plane.

Von Knut Hagedorn