In Lehnitz-Süd hofft man auf einen neuen Spielplatz

An Ideen mangelt es dem Lehnitzer Ortsvorsteher Matthias Hennig (SPD) und seinem Stellvertreter Christian Studier (SPD) nicht, wenn beide auf der Fläche am Karl-Marx-Platz stehen und über den geplanten neuen Spielplatz sprechen. „Hier eine Kletterspinne, da vielleicht noch ein Spielgerät zum drehen“, sagt Matthias Hennig und lässt seinen Blick über die noch völlig unverbaute Fläche schweifen. Allerdings steht die Umsetzung dieser Baumaßnahme weiter in den Sternen, trotz eines Beschlusses der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 2019. „Dort wurde eine neue Spielplatzkonzeption für die Stadt Oranienburg beschlossen, die beinhaltet, dass neue Spielplätze gebaut werden sollen. Jährlich sollen 250 000 Euro für die Errichtung von Spielplätzen in den Haushalt eingestellt werden.

Petition für einen neuen Spielplatz bereits im Jahr 2016

Unter anderem auf der Prioritätenliste damals vermerkt – ein Spielplatz in Lehnitz-Süd“, berichtet Matthias Hennig. „Bereits 2016 gab es eine Petition dahingehend von der Lehnitzerin Vanessa Hübner“, ergänzt Christian Studier. Im Vorjahr sollten erste Schritte diesbezüglich eingeleitet werden, wie Christian Studier berichtet: „Geplant war eine Bürgerbeteiligung und eine Informationsveranstaltung am neuen Standort. Corona hat hier leider etwas gebremst.“

1600 Einwohner in Lehnitz-Süd und kein Spielplatz

Wie wichtig der neue Spielplatz für den Oranienburger Ortsteil Lehnitz wäre, erklärt Matthias Hennig: „Bislang gibt es einen Spielplatz an der Schule im Ort. Allerdings nicht in Lehnitz-Süd, wo fast 1600 Menschen leben und bis zur Schule ist es schon ein gehöriges Stückchen. Demnach wünschen wir uns nun eine baldige Umsetzung der Spielplatzkonzeption.“ Auch für Anwohner Tom Schiansky ein dringliches Thema: „Auch wenn ich selber noch keine Kinder habe, ist es doch wichtig Spielplätze in größeren Wohngegenden zu haben. Und Spielplätze sind ja auch etwas für mehrere Generationen“, so der 27-Jährige Fotograf.

Laut Stadt sollen Baugenehmigungen 2021 erfolgen

Auf MAZ-Nachfrage äußert sich die Oranienburger Stadtverwaltung wie folgt: „Auf der beschlossenen Prioritätenliste finden sich Oranienburg Süd, Weiße Stadt, Germendorf, Lehnitz Süd und Sachsenhausen. Der Spielplatz in der Neustadt wurde bereits umgesetzt. Die drei Spielplätze Lehnitz Süd, Germendorf und Sachsenhausen befinden sich mitten in der Ausführungsplanung. Die Baugenehmigungen erwarten wir für dieses Jahr, je nach Maßgabe des Genehmigungsverfahrens sollten zwei dieser Spielplätze nach jetzigem Stand noch im Herbst gebaut werden können. Allerdings muss man auch erwähnen, braucht es nicht nur Geld für die Umsetzung, sondern auch das nötige Personal.“

