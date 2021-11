In Nassenheide möchte man die Grundschule zurück

Nassenheide

Manchmal sagen Bilder mehr aus als viele Worte. Nachdenklich steht eine Frau am Fenster des Dorfgemeinschaftshauses in Nassenheide, die kleine Tochter auf den Arm. Fast schon melancholisch blicken beide durch das Fenster ins Innere des Gebäudes. „Ich bin hier selbst noch zur Schule gegangen, es wäre toll, wenn das meiner Tochter auch möglich wäre“, erwähnt die Frau und ist genau aus diesem Grund wie viele weitere Bürgerinnen und Bürger zum Pressetermin mit der MAZ erschienen. In der knapp 2000 Einwohner zählenden Gemeinde mehren sich die Stimmen, die vor zwei Jahrzehnten geschlossene Grundschule wieder zu reaktivieren.

Noch blicken die Einwohner Nassenheides nicht in die Grundschule. Quelle: Robert Roeske

„Unsere Gemeinde wächst stetig, der Bedarf ist absolut vorhanden. Wir haben zwei Kindertagesstätten im Ort, die beide nahezu ausgelastet sind. Wir setzen uns für eine Reaktivierung der Grundschule in Nassenheide ein, als Filialschule der Löwenberger Libertasschule. Viele Eltern suchen bereits seit einigen Jahren alternative Schulen für ihre Kinder, meist private Träger wie die Adventschule und die Prognose für das kommende Schuljahr ergibt, dass allein aus Nassenheide 24 Schülerinnen und Schüler eingeschult werden“, erklärt Angela Julsrud, eine von vier Elternvertreterinnen, die sich dieses Themas federführend angenommen haben. Zusammen mit Romina Warzecha, Jennifer Flasche und Nadja Hänsel versucht sie auf verschiedenen Wegen, das Thema in den Fokus zu stellen. „Nassenheide ist der bevölkerungsstärkste Ort in der Gemeinde Löwenberger Land. Daher fordern wir, dass Schulanfänger wieder ins Dorf gehören. Die Schule am Ort ist gut fürs Kind und eine Schule im Ort ist auch gut für die Gemeinde“, ergänzt Jennifer Flasche.

Angela Julsrud (r.), Romina Warzecha (M.) und Jennifer Flasche sind drei von vier Frauen, die federführend den Wunsch nach der Reaktivierung der Grundschule anschieben. Quelle: Robert Roeske

Viele Eltern äußern auch Bedenken anhand des doch beschwerlichen Schulweges nach Löwenberg, die mehr als 30 Minuten Fahrweg pro Tour auf der nicht ungefährlichen B 96 möchte man den Kindern ersparen. Nach der Schließung der Grundschule vor zwei Jahrzehnten zogen Vereine in das Gebäude ein, das jetzige Dorfgemeinschaftshaus dient als kultureller Nabel des Ortes und soll es auch zukünftig bleiben. „Wir wollen niemanden vertreiben, ganz im Gegenteil. Wir wünschen uns eine enge Verzahnung zwischen den Vereinen und der Grundschule“, bemerkt Romina Warzecha.

Das heutige Dorfgemeinschaftshaus liegt direkt neben der Feuerwehr und war früher die Grundschule. Quelle: Robert Roeske

Der Wunsch nach einer Reaktivierung der Grundschule im Ort gärt schon seit Jahren in Nassenheide, nun versucht man , bei dem Thema Druck zu machen. „Wir haben vor vier Wochen auch den Landkreis dahingehend angeschrieben, leider gab es bislang noch keine Antwort“, berichtet Nadja Hänsel. Auch die Reaktionen seitens der lokalen Politik sind noch zurückhaltend, wie alle vier Frauen unisono berichten.

Reaktivierung der Grundschule soll für die folgenden Generationen sein

Dass man nicht von heute auf morgen sofort die Grundschule wieder einrichten kann, ist auch den Frauen durchaus bewusst. „Sicherlich wird es für unsere eigenen Kinder nicht mehr greifen, dass sie in Nassenheide die Grundschule besuchen. Aber für den Ort wäre es langfristig ein wichtiger Aspekt“, bekräftigt Romina Warzecha und Jennifer Flasche ergänzt: „Natürlich muss einiges gemacht werden im Gebäude, sicherlich haben sich auch die Vorschriften geändert. Aber die Struktur ist vorhanden, man sollte dies einfach nutzen.“ Demnach wollen die Frauen weiter für das große Ziel werben und kämpfen: „Die Schule zurück ins Dorf“.

Von Knut Hagedorn