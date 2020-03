Hier könnte bald ein Hostel stehen

Oranienburg

Kulturstätte, Arbeitsplatz, Eventlocation – all das und noch viel mehr ist das Oranienwerk in der Kremmener Straße. Zum jährlichen Neujahrsempfang kamen die Eigentümer Christoph Mietke und Sabine Opdensteinen und ihr kreatives Team gemeinsam mit Geschäftspartnern und Freunden Ende Februar zusammen. Gemeinsam blickte man auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. „Wir haben im vergangenen Jahr auch Zuwachs für unser Team bekommen“, verrät Projektmanager Marco Bartsch. „ Luciano Ansohns verstärkt uns seit dem letzten Jahr bei allen betriebswirtschaftlichen Abläufen.“ Dieser Teil habe in den vergangenen Jahren immer mehr Zeit gefressen. „Außerdem ist Thomas Schenk zu uns gestoßen. Er verstärkt uns im kreativen Bereich und ist handwerklich sehr begabt.“

Auch in den Veranstaltungen des Oranienwerks hat sich einiges getan. So hat sich das Freisingen gut in der Region etabliert. „Zum ersten Freisingen kamen gerade zwölf Leute“, erzählt Eventmanager Frank Steinmüller. „Zum Weihnachtssingen waren wir dann schon 250 Leute. Es hat sich enorm weiterentwickelt.“

250 Leute fanden sich 2019 zum Weihnachtssingen im Oranienwerk ein. Quelle: Orania - FotoOrania - Foto

Ebenso wie das Freisingen ist auch die Veranstaltung „Jazz and more“ ein fester Termin im Kalender vieler musikbegeisterter Oberhaveler. „Einmal im Quartal akquiriert Altbürgermeister Hans-Joachim Laesicke tolle Jazz-Musiker. Etwa 60 Besucher finden sich zu der Sonntags-Matinée regelmäßig ein“, so Frank Steinmüller. Das kulturelle Programm soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden, Frank Steinmüller und Marco Bartsch stecken voller kreativer Ideen. „Man muss den Mut und auch etwas Glück haben, wenn man Dinge ausprobiert“, fasst Marco Bartsch zusammen. „Das Oranienwerk ist ein offener Ort für alle, jeder kann mit seinen Ideen zu uns kommen.“

Bekommt Oranienburg ein Hostel?

Auch der Ausblick auf das kommende Jahr brachte viel Interessantes zu Tage. So ergab sich 2019 eine Kooperation des Oranienwerks mit Studenten der Bauhaus-Universität in Weimar. Sie entwarfen ein Hostel in der Automatenhalle des Oranienwerks, auf dem Neujahrsempfang wurden einige Ergebnisse präsentiert. „Nun müssen wir uns im Team zusammensetzen und schauen, welche Entwürfe umsetzbar sind – sowohl von den Anforderungen als auch von der finanziellen Seite her.“ 2020 soll für das Hostel vor allem ein Planungsjahr werden. „Es gibt viele Faktoren, die es zu beachten gilt“, so Marco Barsch. Auch eine kleine Wiese, auf der etwa Wasserwanderer ein Zelt aufschlagen können, ist geplant. „Der grüne Charakter rund um das Multifunktionshostel soll auf jeden Fall erhalten bleiben.“ Auch in der Werkzeughalle wird es Veränderungen geben. „Die Werkzeughalle wird zu einem Informationszentrum ausgebaut“, verrät der Projektmanager. Dort können sich Besucher orientieren, Kreativschaffende können ihre Produkte in extra gefertigten Boxen ausstellen. Auch einen kleinen Shop mit regionalen Produkten soll es geben.

Im Veranstaltungsbereich gibt es auch wieder etliche tolle Termine. So wird es wieder Vorführungen des „Traumschüffs“ geben, der Termin für das nächste Freisingen wurde auf den 3. April gelegt. Am 16. Mai wird die Dresdener „Herkuleskeule“, ein Kabarett-Ensemble, im Oranienwerk zu Gast sein. Tickets dafür gibt es bereits im Vorverkauf. Weitere Veranstaltungen sind unter www.oranienwerk.de aufgelistet.

Von Stefanie Fechner