Oranienburg

Am Mittwoch, 15. Mai, lädt die AGUS Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe Oberhavel GmbH zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Die Veranstaltung findet von 10 bis 14 Uhr in den Räumlichkeiten der Einrichtung in der Willy-Brandt-Str. 20 in Oranienburg statt.

Berufe kennenlernen

Schülerinnen und Schüler sowie Interessierte erhalten an diesem Tag die Möglichkeit, verschiedene Berufe des Gesundheitswesens kennenzulernen. Folgende Berufsgruppen werden sich in diesem Rahmen vorstellen: Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Altenpfleger, Hebamme/Entbindungspfleger, Notfallsanitäter und Medizinischer Fachangestellter. Die Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Altenpflege werden in den Schulungsräumen verschiedene Angebote unterbreiten.

Berufe ausprobieren

Neben Erfahrungsübungen mit dem Wannenlifter, dem modernen Pflegebett und dem Altersanzug sowie Wahrnehmungsübungen im Rahmen der basalen Stimulation wird es auch die Möglichkeit geben, Blutdruck und Puls zu messen. Es werden zudem verschiedene Lagerungstechniken vorgestellt. Auch Notfallsituationen werden simuliert sowie die Technik einer Blutentnahme demonstriert.

Von MAZonline