Drei Motorräder, die in Oranienburg gestohlen wurden, Teile eines Minibaggers, die Unbekannte ebenfalls in Oranienburg entwendet haben sowie Elektrowerkzeuge, die aus einem Transporter in Hohen Neuendorf verschwunden sind – diese und weitere Meldungen der Polizei in Oberhavel lesen Sie im Polizeibericht vom 10. und 11. August 2019.