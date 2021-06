Der Logistik-Riese Rhenus in Velten prüft, lagert und verpackt Waren aus den Bereichen Industrie, Handel und Pharma und liefert sie in die ganze Welt. Jetzt will das Unternehmen mit Sitz an der Berliner Straße expandieren. Die derzeit über 200 Mitarbeiter brauchen Verstärkung. Mehr dazu lesen Sie am Montag, den 21. Juni 2021, in der MAZ OHV.