Lauter Knall sorgt für nächtliche Unruhe

Oranienburg

Ein lauter Knall sorgte in Oranienburg in der Nacht zu Ostermontag für Unruhe. Gegen 0.25 Uhr gab es südlich der Innenstadt erst einen Lichtblitz, dann einen lauten Knall. Vom Bahnhofsviertel aus war über dem Bereich Lindenring/Blaues Wunder abziehender Rauch am Himmel zu sehen. Eine Erschütterung im Boden hat es aber – zumindest im Stadtzentrum – nicht gegeben.

Augen- und Ohrenzeugen auf der Facebook-Seite der MAZ Oberhavel tauschten sich bald darauf zu dem Knall aus. Er sei auch in Germendorf, Leegebruch, Zühlsdorf und sogar in Bergfelde zu hören gewesen. Einige Anwohner seien gleich auf den Balkon gelaufen, hätten aber niemanden gesehen, und es habe gleich wieder Stille geherrscht.

Wo genau der Blitz und der anschließende Knall herkam, ist unklar. In den Minuten danach herrschte Unruhe in der Stadt. Die Polizei war mit Streifenwagen im Zentrum und in den Neubaugebieten unterwegs. Zwei Feuerwehr-Fahrzeuge und zwei Rettungswagen standen gegen 1 Uhr zunächst an der Star-Tankstelle in der Berliner Straße. Doch gefunden worden sei dort nichts, wie es vor Ort hieß. Die Rettungskräfte rückten wieder ab.

Anschließend fuhren die Feuerwehr-Fahrzeuge in die Walter-Bothe-Straße. Aber auch in Höhe des Bürgerzentrums und der Torhorst-Gesamtschule ist offenbar nichts gefunden worden.

Gegen 1.30 Uhr waren Ermittler der Kripo an den Sportplätzen der Torhorst- und Havelschule unterwegs. Am Rande des Platzes, nahe des Blauen Wunders fanden sie scheinbar Müllreste, die von Böllern stammen könnten, wie sie vor Ort bestätigten. Ob es jedoch einen Zusammenhang zum Knall eine Stunde zuvor gibt, ist aber völlig unklar.

Dennoch läuft wohl offenbar alles auf einen großen Böller hinaus. In Oranienburg gab es in der Vergangenheit schon mehrfach „Knall-Ereignisse“, die nicht aufgeklärt werden konnten.

Von Robert Tiesler