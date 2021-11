In der größten Not zur Stelle: Oranienburger Seniorenfußballer helfen schwer erkrankten Mitspieler

Oranienburg

„Elf Freunde müsst ihr sein“ heißt es oft, wenn es um das Binnenverhältnis einer Fußballmannschaft geht. Auch der Teamgeist und das gegenseitige Unterstützen wird groß geschrieben. Das diese Worte in Notsituationen mehr als nur reine Floskeln sind, beweisen gerade die Ü50-Seniorenfußballer des Oranienburger FC Eintracht. Während ein Mitspieler nach einer schweren Krankheit sich im Krankenhaus langsam erholt, renovieren und sanieren seine Mitspieler seine Wohnung und bereiten alles für die erhoffte Rückkehr vor.

Die Ü50-Seniorenfußballer des Oranienburger FC Eintracht. Quelle: Privat

„Bernd ist ein total lieber Typ und wir haben nicht lange überlegt, als es darum ging, ihm in der Not zu helfen“, berichtet Jörg Lißner, der zusammen mit Bernd Richter in der Ü50-Seniorenmannschaft des Oranienburger FC Eintracht spielt. Anfang Mai dieses Jahres erkrankte Richter schwer, seine Niere versagte und ihm wurden zwei Beipässe gelegt. Für den Seniorenfußballer folgten Monate in Kliniken in Berlin-Buch und Bernau. „Bernd wohnte bislang in der dritten Etage, wir haben zunächst in Zusammenarbeit mit seinem Bruder und natürlich mit dem Einverständnis von Bernd dafür gesorgt, dass er zukünftig in der ersten Etage wohnen wird“, berichtet Lißner. Für den Fußballer eine große Erleichterung, da er zukünftig an ein Dialysegerät angeschlossen wird. „Um die Wohnung zu wechseln, mussten wir natürlich Bernd mit einbeziehen und ihm unsere Idee mitteilen. Er hat sich super gefreut“, ergänzt der 66-Jährige.

In der Not zur Stelle: Seniorenfußballer des Oranienburger FC Eintracht helfen einem erkrankten Mitspieler. Quelle: Privat

In der neuen Wohnung des Mitspielers sind demnach seit Wochen viele fleißige Hände am Werk. „Wir haben zum Glück in unserer Mannschaft auch Trockenbauer und Fliesenleger, das passt dann natürlich super“, so Lißner. Vor allem aber soll die Wohnung behindertengerecht umgebaut werden, um es dem Mitspieler so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Hilfsbereitschaft war innerhalb der Mannschaft sofort groß, nachdem Richter schwer erkrankte. „Wir waren damals natürlich alle sehr geschockt. Bernd war nie verletzt, hatte nicht mal eine Zerrung. Und dann passiert so etwas. Das hat uns alle auch sehr nachdenklich gemacht“, so Lißner nachdenklich. Auch während der Krankenhausaufenthalte unterstützten die Mannschaftskollegen den Mitspieler, gaben immer wieder Beistand. Zudem hält man sehr engen Kontakt mit dem Bruder von Bernd Richter.

In mehreren Arbeitseinsätzen wird die Wohnung von Bernd Richter vollkommen saniert. Quelle: Privat

Das man in der Not als Fußballmannschaft sofort zur Stelle ist und hilft, ist für Jörg Lißner und seine Teamkollegen eine Selbstverständlichkeit. „Momentan sind wir meistens zu sechst, die in der Wohnung alles umbauen. Es würden auch noch mehr helfen, aber das wäre dann einfach vor Ort auch zu viel“, berichtet Lißner. Doch auch neben der baulichen Hilfe gibt es viel Unterstützung für den erkrankten Mitspieler. So wurden bereits neue Möbel angeschafft und auch ein Platz in einem Friedrichsthaler Pflegeheim von Mitspielern organisiert, da Richter nach seinem Krankenhausaufenthalt noch etwas warten muss, bis er seine Reha antritt. Von daher haben die fleißigen Handwerker in der Wohnung von Bernd Richter auch noch Zeit, um die Wohnung fertigzustellen. „Wir werden uns in den kommenden Wochen noch öfters zu Arbeitseinsätzen in der Wohnung treffen, wir haben noch einiges zu tun, aber wir liegen gut im Plan“, so Lißner. Für alle ist es einfach nur wichtig, dem Teamkollegen zu helfen.

Von Knut Hagedorn