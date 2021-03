Oranienburg

Der Flughafen Tegel hatte seine Vor- und Nachteile. Gut war, dass er von Oranienburg aus in 20 Minuten mit dem Auto erreichbar war. Schlecht war, dass er keinen Bahnhof hatte. Das ist beim neuen Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) in Schönefeld anders. Dort fahren die Züge direkt unter das neue Terminal.

Aber wie lange braucht man eigentlich, um von Oranienburg nach Schönefeld zu gelangen? Und welche Züge fahren dorthin? Alle zwei Stunden fährt der Intercity von Oranienburg durch bis Schönefeld. Aber zum einen wird der Preis dafür auf Bahn.de mit 17,40 Euro angegeben, zum anderen ist er mit 58 Minuten Fahrtzeit genauso schnell wie die derzeit schnellste Verbindung mit dem 3,80-Euro-ABC-Ticket. 2022 soll es auch eine direkte Regionalbahn-Verbindung nach Schönefeld geben.

Von Oranienburg aus fährt die Regionalbahn RB 12 jede Stunde nach Berlin-Ostkreuz. Es ist der 5. März, Freitagnachmittag, als ich den Test mache: Klappt die Fahrt reibungslos? Auf dem Oranienburger Bahnhof warten die Menschen auf den Zug, der auch pünktlich eintrifft und auch fahrplanmäßig um 14.29 Uhr Oranienburg verlässt. Theoretisch würde es auch funktionieren, mit der S-Bahn oder dem Regionalexpress RE 5 bis Gesundbrunnen zu fahren, um dort in den Flughafenexpress zu steigen – dauert allerdings länger.

MAZ-Reporter auf dem Bahnhof Oranienburg. Momentan ist er schwächer besucht, weil zwischen Oranienburg und Birkenwerder keine Regionalzüge fahren. Quelle: Robert Tiesler

Die RB 12 ist moderat gefüllt, jeder bekommt einen Einzelplatz, alle haben ihre Masken auf. Hätte ich allerdings einen großen Koffer für eine Flugreise dabei würde es ziemlich eng werden. In Hohenschönhausen leert sich der Zug merklich. Wir erreichen Ostkreuz pünktlich. Umsteigezeit: Neun Minuten, dann fährt vom oberen Regionalbahnsteig der Flughafenexpress. Es gibt in Ostkreuz einen Fahrstuhl oder die Treppen. Auch der Flughafenexpress ist pünktlich. Es handelt sich um moderne Regionalbahn-Waggons, allerdings sind schon beim Einstieg in den Waggon Stufen zu erklimmen, so auch innerhalb des Zuges. Erstaunlicherweise ist der Stauraum für Gepäck im Flughafenexpress sehr übersichtlich. Wird der BER irgendwann mal im Vollbetrieb laufen und werden die Massen auch mit der Bahn dorthin strömen, könnte das mit dem Gepäck der Menschen schwierig werden. Immerhin: Auch dieser Zug kommt ohne Verspätung an. Reisezeit von Oranienburg nach Schönefeld wie geplant: 58 Minuten. Mit dem Auto ist es nicht schneller – und ein eventuelles Parken vor Ort ist teuer. Da sind die 3,80 Euro für das Bahnticket ein Schnäppchen. Und vom Bahnsteig sind es nur wenige Schritte ins Terminal.

Die Rückfahrt dauert im besten Fall 63 Minuten. Da kommt es darauf an, welchen Flughafenexpress-Zug man erwischt. Erwischt man beispielsweise den Zug um 16.15 Uhr klappt auch der Umstieg in Ostkreuz zur RB 12. Der nächste FEX verlässt Schönefeld um 16.34 Uhr. Da wird es komplizierter. Am Testtag, dem Freitagnachmittag zuckelte die Bahn schon fünf Minuten später los. Und kam aus dem Zuckeln nicht mehr raus. Im Schleichtempo an Schöneweide vorbei, Stopp in Höhe Treptower Park. Langsam weiter bis Ostkreuz. Selbst die Schaffnerin schien ratlos: Durch die Verspätung sei die Strecke nicht mehr frei. Ergebnis: Kein Anschluss in Ostkreuz. Weiter bis Gesundbrunnen, wo der FEX mit 25 Minuten Verspätung ankam. Warten auf den RE 5 nach Oranienburg. Ankunft nach gut 100 Minuten. Das war wohl nix.

Von Robert Tiesler