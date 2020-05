Infektionsschutz geht vor: Wenig Hoffnung für Eltern im Homeoffice von Landkreis und Bildungsministerium

Oberhavel

Zahlreiche Eltern aus Oberhavel schlagen Alarm. Ihr Problem: Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. „Beides parallel zu machen, funktioniert nicht“, bringt es Stephanie Kolena aus Germendorf auf den Punkt ( MAZ berichtete). Die 32-Jährige ist nach fast zwei Monaten Arbeitstätigkeit von zu Hause aus und gleichzeitiger Betreuung ihres zweieinhalbjährigen Sohnes Joris am Rande der Erschöpfung. Zwei Mal bereits hat sie beim Landkreis einen Antrag auf Notbetreuung gestellt, diese seien – einschließlich der Widersprüche – abgelehnt worden. „Homeoffice gilt als adäquate Betreuungsform“, sagt sie stinksauer, wohl wissend, dass dies „in der Realität überhaupt nicht machbar ist“. Die junge Mutter kann – so wie viele Eltern von Kita- und Schulkindern – diesen Gedankengang nicht nachvollziehen. Sie übe seit Wochen de facto mit der Betreuung ihres Sohnes parallel zwei Jobs aus, „dabei werde ich aber nur für einen bezahlt“.

Laut Bildungsministerium Betreuung der Kinder in überwiegenden möglich und zumutbar

Auf MAZ-Nachfrage beim Bildungsministerium bestätigt Pressesprecherin Antje Grabley die Praxis, ungeachtet der damit in den Familien auftretenden Probleme: „Ist ein Elternteil zum Beispiel in Heimarbeit oder im Homeoffice tätig, wird in der Regel der Anspruch auf Notfallbetreuung aufgrund der möglichen und vorrangigen häuslichen Betreuung entfallen“, sagt sie. Wie eine gleichzeitige häusliche Betreuung in Heimarbeit möglich ist, dazu gibt es seitens des Ministeriums hingegen keine Angaben. „In den überwiegenden Fällen wird es den Eltern möglich und zumutbar sein, die Betreuung der eigenen Kinder sicherzustellen“, so Grabley, die darauf hinweist dass „die Landkreise und kreisfreien Städte, die die Anträge auf Notfallbetreuung prüfen, bei der Entscheidung über die Gewährung der Notfallbetreuung die konkreten Umstände des Einzelfalls berücksichtigen werden. So können beispielsweise die konkrete berufliche Tätigkeit des Elternteils in Heimarbeit beziehungsweise das Alter oder die Anzahl der zu betreuenden Kinder die mögliche gleichzeitige Betreuung der Kinder während der Heimarbeit ausschließen.“ Insbesondere mit Hilfe einer Bescheinigung des Arbeitgebers für die Eltern, die besagt, „dass aufgrund der besonderen Anforderungen im Homeoffice (häufige Telefon- oder Videokonferenzen, terminierte Zuarbeiten und ähnliches) eine gleichzeitige Kinderbetreuung aus Sicht des Arbeitgebers ausgeschlossen ist, können die Entscheider ( Landkreise und kreisfreie Städte) eine Notfallbetreuung des Kindes trotz Homeoffice zusagen“, so Grabley.

Anzeige

Zahl der Ablehnungen auf Notbetreuung wird nicht statistisch erfasst

Rund 5300 Anträge auf Notbetreuung hat der Landkreis Oberhavel bislang positiv entschieden. Ein Drittel aller Kita-Kinder im Kreis werden damit gegenwärtig in der Notbetreuung versorgt, die Zahl hat sich in den letzten Wochen etwa verfünffacht. Laut Bildungsministerium liegt die derzeitige Auslastung von Kitas im gesamten Land Brandenburg bei durchschnittlich 34 Prozent. Zu Beginn der Pandemie hatte man sich in Oberhavel seitens des Landkreises darauf eingestellt, rund 10 Prozent aller Kita-Kinder aufgrund systemkritischer Berufe der Eltern in der Notbetreuung aufzunehmen. Die schrittweise Lockerung der Verordnungen auch für den Kitabetrieb hatte in den vergangenen Wochen bereits für ein Ansteigen dieser Zahl gesorgt. So haben inzwischen beispielsweise auch Alleinerziehende Anspruch auf Notbetreuung für ihre Kinder. Wie viele Anträge auf Notbetreuung hingegen im Landkreis Oberhavel negativ beschieden und damit abgelehnt wurden, wird statistisch gar nicht erfasst, wie Kreissprecherin Ivonne Pelz auf MAZ-Nachfrage mitteilte.

Weitere MAZ+ Artikel

Landkreis : Interessen des Infektionsschutzes stehen individuellen Interessenlagen gegenüber

Die Probleme der betroffenen Eltern sind Landrat Ludger Weskamp bekannt und auch nachvollziehbar. Viel Handlungsspielraum sieht die Kreisverwaltung indes für sich jedoch nicht, hieß es im Vorfeld der am Dienstag, den 19. Mai, neu erlassenen Verordnung. So unterliegen Notlösungen für Härtefälle den Entscheidungen der Landesregierung. „Der Landkreis ist für die Ausführung der vom Land Brandenburg in der Eindämmungsverordnung festgelegten Regelungen zuständig, nicht aber für eine Festlegung oder Ausweitung der Regeln“, sagte Ivonne Pelz, die darauf hinwies, dass dies insgesamt auch kein Einzelfallproblem sei. Somit könne es auch keine Insellösungen geben, schließlich seien nach wie vor alle Eltern betroffen, die nicht in systemrelevanten Berufen gemäß Eindämmungsverordnung tätig sind. „Hier stehen klar die Interessen des Infektionsschutzes gegen eine individuelle Interessenlage“, so Pelz. Härtefallregelungen sind in der Notbetreuung durchaus vorgesehen. Sie betreffen jedoch ausschließlich Kinder, die aus Gründen der Wahrung des Kindeswohls zur Betreuung in die Notfallregelung aufzunehmen sind.

Schrittweise Kita-Öffnung sorgt für Probleme bei Einhaltung der Gruppenstärken

Die Kreissprecherin zeigte zudem das Dilemma der schrittweisen Kita-Öffnungen auf: „Die Ausweitung der Notfallbetreuung hat schon in zweiter Stufe bewirkt, dass in einigen Kitas die in der Eindämmungsverordnung festgelegten Gruppenstärken nur schwer einzuhalten sind. Eine weitere Öffnung der Kitas setzt daher voraus, dass der Gesundheitsschutz in den Einrichtungen auch dann gewahrt werden kann, wenn dort wieder mehr Kinder betreut werden sollten.“ Grundsätzlich sei dies jedoch eine Entscheidung des Landes. Eine Patentlösung für die Probleme der betroffenen Eltern hat man seitens der Kreisverwaltung nicht. „In allererster Linie ist das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu empfehlen“, meint Ivonne Pelz. Zudem eröffne die seit einigen Tagen geltende, angepasste Eindämmungsverordnung „Erleichterungen bei der nachbarschaftlich organisierten Kinderbeaufsichtigung: In diesem Rahmen kann jetzt eine Person auch wieder die Kinder von anderen beaufsichtigen“. Angesprochen auf die Sorgen und Nöte der betroffenen Eltern, betont Ivonne Pelz, dass sich der Landkreis täglich im Spagat der individuellen Notwendigkeiten Kinderbetreuung, der Teilhabe am Arbeitsleben und dem Infektionsschutz befinde. Im Vorfeld der Neuregelung am Dienstag, 19. Mai, hieß es: „Festzuhalten ist: Laut der aktuellen Eindämmungsverordnung sind die Kitas geschlossen. Ausnahmen zur Betreuung gibt es nur für systemrelevante Berufe. Die Anzahl der systemrelevanten Berufe ist im Laufe der vergangenen Wochen erheblich ausgeweitet worden und die Kitas werden immer voller. Daher wird auch von der erweiterten Notbetreuung gesprochen. Wir sehen und hören die Nöte der Familien, müssen uns aber an das Gesetz und die Eindämmungsverordnung halten.“

Ziel der Infektionseindämmung soll nicht aus den Augen verloren werden

Ziel aller Bemühungen sei nach wie vor, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Die Erschließung zusätzlicher Betreuungskapazitäten lässt sich nur durch weitere Kita-Öffnungen ermöglichen, dies jedoch läuft dem Ziel der Eindämmung entgegen, sagt Pelz. Auch gravierende Einzelfälle dürfen für die Kreisverwaltung keine Rolle spielen. „Der Landkreis Oberhavel ist zur Gleichbehandlung aller verpflichtet. Das bedeutet: Gibt es eine „Ausnahme“, werden damit gleichlautend „viele Ausnahmen“ ermöglicht. Diese Vielzahl würde die zur Verfügung stehenden Notbetreuungsplätze übersteigen“, so Pelz. Die Gruppengrößen in Krippen, Kitas und Horten seien vom Gesetzgeber vorgegeben. „Weitere Ausnahmen würden damit dem Sinn und Zweck der Eindämmungsverordnung, die Infektionszahlen zu senken und damit die Gesundheit der Menschen in Brandenburg und Oberhavel zu schützen, entgegenlaufen“, macht sie die Position der Kreisverwaltung deutlich.

Neue Verordnung vom 19. Mai gibt Landkreisen mehr Entscheidungsfreiheit

Für die betroffenen Eltern gibt es offenbar wenig Hoffnung auf eine zeitnahe Entlastung. Auch nicht nach der am 19. Mai geänderten Eindämmungsverordnung, nach der nun der Landkreis entscheiden kann, ob er den eingeschränkten Regelbetrieb im Hinblick auf verfügbare Betreuungskapazitäten aufnehmen will. Zudem wird damit für weitere Kinder ein eingeschränkter Rechtsanspruch geschaffen. Vorrangig sollen Kinder im letzten Kita-Jahr vor der Einschulung wieder die Kita besuchen. Der Landkreis kann laut Bildungsministerium aber auch andere Prioritäten setzen. Tagespflegepersonen können zudem ihre Tätigkeiten wieder im vollen Umfang aufnehmen und auch Kinder betreuen, die keinen Notfallbetreuungsanspruch haben. Der Landkreis Oberhavel wartete am Mittwochvormittag (20. Mai) auf die schriftliche Zustellung der Eindämmungsverordnung, um anschließend weitere Entscheidungen treffen zu können, hieß es. Die Eltern fühlen sich mit ihren Problemen nach wie vor allein gelassen und müssen vorerst auch weiterhin eigenständig für sich selbst nach individuellen Insellösungen suchen. Viele von ihnen sind nach der inzwischen mehr als zwei Monate währenden Situation am Ende ihrer Kräfte.

SPD-Bundesvorsitzende sagt: „Realitätsferne Vorstellung“

Die Gesamtsituation ist ein Dilemma für die politischen Entscheider, sei es auf kommunaler, landesweiter oder Bundes-Ebene, spielt doch auch die seit Jahren fehlende Anzahl von Erzieherinnen und Erziehern eine große Rolle in dieser Gemengelage. Das Bewusstsein für die gegenwärtige prekäre Lage der Eltern ist indes bis in die Bundesspitze angekommen. So hatte Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD, am Wochenende erklärt: „Dass man zu Hause Kinder betreuen und gleichzeitig arbeiten kann, ist aber eine realitätsferne Vorstellung. Das glaubt nur, wer keine Kinder hat.“ Was daraus jedoch für Konsequenzen folgen, ist bislang unklar.

Lesen Sie auch

Von Nadine Bieneck