Infrastrukturplan, Tempo-30-Zone, Bürgerhaushalt: Das sind die Entscheidungen

Oranienburg

Ein hartes Stück Brot hatten Oranienburgs Abgeordnete am Montagabend in ihrer letzten regulären Stadtverordnetensitzung (SVV) des Jahres im Saal der Orangerie zu knabbern. Neben etlichen Grundsatzbeschlüssen wie dem sozialen Infrastrukturplan für Kindertagesstätten und Schulen bis 2025 mit Perspektive bis 2030 (einstimmig beschlossen), die Bewilligung von außerplanmäßigen 100 000 Euro für die Lieferung eines Tanklöschfahrzeugs (einstimmig beschlossen) oder der durchgewinkten Zielvereinbarung zur Erlangung des Zertifikats als „Familiengerechte Kommune“ bot die Tagesordnung jede Menge Stoff für hitzige Diskussionen.

Debatte des Abends: Genderung der Hauptsatzung

So sorgte die Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Oranienburg für eine bemerkenswerte Debatte mit Erinnerungswert. Dabei hielten sich die Stadtverordneten tatsächlich weniger an den inhaltlichen Änderungen auf als vielmehr an der Tatsache der Durchgenderung (die Anpassung von Formulierungen mit Blick auf eine Gleichstellung aller Geschlechter) des Dokuments. Insbesondere der Änderungsantrag des FWO/Piraten-Abgeordneten Thomas Ney, nach dessen Dafürhalten die Lesbarkeit der Satzung durch diese Umformulierung teils erheblich eingeschränkt wurde, sorgte für Aufsehen, wurde gar als „Sternstunde der SVV“ geadelt. „Lassen Sie uns alle Personen als das betrachten, was sie sind: als Menschen – ganz gleich, welchem Geschlecht sie sich zuordnen mögen“, plädierte der 33-Jährige für die Verwendung der bisherigen, männlichen Formulierung, die im Deutschen nun mal als allgemeine Form gelte. Einig waren sich alle Anwesenden zumindest darüber, keine feministische Grundsatzdiskussion aufleben lassen zu wollen. Antje Wendt (FWO/Die Piraten) erinnerte zudem daran, dass „wir uns in der vergangenen Legislaturperiode auf die Verwendung einer leichten Sprache verständigt haben“. Mit Christiane Bonk wurde schließlich auch noch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt für einen Redebeitrag ans Pult geholt, ehe schließlich nach knapp 45 Minuten ein Antrag zur Geschäftsordnung für ein Ende dieser Diskussion sorgte. Mit der Vorgabe, die Satzung erneut formell unter Verwendung neutraler Bezeichnungen zu überarbeiten, wurden schließlich auch die inhaltlichen Änderungen einstimmig von allen Stadtverordneten beschlossen. Dazu zählte ebenso die Aufnahme der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in alle sie berührende städtische Angelegenheiten in die Satzung wie die Festlegung, dass der Behindertenbeauftragte der Stadt zukünftig hauptamtlich benannt wird.

Tempo 30 in Germendorf soll kommen

Getroffen wurden im Laufe des Abends auch ganz praktische Entscheidungen. So wurde die Beantragung von Tempo-30-Zonen zwischen 22 bis 6 Uhr in mehreren Straßen Germendorfs aufgrund der starken Verkehrs durch Lkw und Landmaschinen beschlossen. Ein Änderungsantrag der AfD-Fraktion auf Begrenzung dieser Regelung für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen fiel nicht zuletzt nach einem Einwurf des Germendorfer Ortsvorstehers Olaf Bendin („Ein leerer Traktor wiegt zwei Tonnen und macht eben solchen Lärm wie Lkws, die zehn Tonnen wiegen“) durch.

Projektvorschläge aus Bürgerhaushalt werden umgesetzt

Grünes Licht erhielt zudem die Umsetzung der acht Projektvorschläge des Bürgerhaushalts im Jahr 2020, die von den Oranienburgern per Abstimmung favorisiert worden waren ( MAZ berichtete). Anzeichen ungewöhnlichen Abstimmungsverhaltens habe es im Rahmen der Onlinewahl dabei nicht gegeben, erläuterte Stadtsprecher Gilbert Collé auf Nachfrage. Jedoch sei man sich in der Verwaltung „sehr bewusst, dass wir uns bei den damit verbundenen Abläufen weiterentwickeln müssen.“ Sowohl die Verwaltungsspitze als auch die Stadtverordneten ließen erkennen, dass die grundsätzliche Weiterentwicklung des Bürgerhaushalts im kommenden Jahr auf die Agenda gesetzt werden müsse – sowohl was Inhalte als auch Abstimmungsmöglichkeiten betrifft. Auch ob ein Vorschlag sinnvoll und umsetzbar sei, der keine Kosten verursache, soll dann diskutiert werden.

Fortsetzung der Sitzung am 13. Januar 2020

Vorgezogen wurden im Laufe des Abends die Beschlüsse zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2018 der städtischen Gesellschaften, denen mit großer Mehrheit durchgängig zugestimmt wurde. Zwölf Tagesordnungspunkte, vornehmlich Anträge der Fraktionen, wurden schließlich gegen 21.15 Uhr aufgrund vorgerückter Zeit vor Beginn des nichtöffentlichen Teils der Sitzung verschoben. Nachsitzen müssen die Stadtverordneten nun am 13. Januar 2020. Dann werden sie unter anderem über kommunalen Klimaschutz, den Alten Speicher und die Sicherung der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte in Lehnitz debattieren.

Kommentar: „Monstersitzung“ „Es war eine Mammutsitzung, die Oranienburgs Stadtverordnete am Montagabend absolvierten. 48 Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil, 13 weitere im nichtöffentlichen. Eigens ab 16 statt wie üblich 17 Uhr wurde getagt, um die Monsterliste in der letzten Sitzung des Jahres bis zur Sperrstunde um 22 Uhr durchzupeitschen – darauf nicht wenige Themen mit enormer Tragweite für Stadt und Bürger. Mit zunehmender Abendstunde ließ die Konzentration im Sitzungssaal merklich nach, der Sinn oder Unsinn solcher Mammutsitzungen muss hinterfragt werden dürfen. Über schwerwiegende Themen mit enormer Relevanz für das Leben aller Bürger dieser Stadt sollte diskutiert und abgestimmt werden, wenn alle Anwesenden noch frisch sind. Eine sinnvollere Reihenfolge der Tagesordnung wäre ein Schritt in die richtige Richtung. So wie am Montag geht das nicht.“ Von Nadine Bieneck

Von Nadine Bieneck