Innenminister zu Besuch bei Modellregion Oranienburg: Bomben bleiben Dauerthema

Oranienburg

Akribisch untersucht das Team des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) um André Müller derzeit das einstige Klärwerk-Gelände an der Lehnitzstraße in Oranienburg nach Bombenblindgängern. „Vorausgesetzt, wir finden keine Anomalien, wollen wir bis Ende Oktober mit der Fläche durch sein“, erklärte Müller am Mittwoch mit einem Blick über das Gelände. Der erfahrene Sprengmeister leitet das Team der „ Modellregion Oranienburg“, die im vergangenen Jahr zum 1. August an den Start ging. Allein sieben Blindgänger entschärfte oder gar sprengte Müller mit seinem Team im Vorjahr in der Kreisstadt. Noch rund 300 weitere werden hier im Boden vermutet, früher oder später drohen deren Zünder von selbst zu detonieren.

Bedingungen der Modellregion machen Sprengmeister Müller „wunschlos glücklich“

Wie wichtig die Arbeit des Kampfmittelbeseitigungsdienstes gerade in Oranienburg ist, davon überzeugte sich am Mittwoch an am aktuellen Arbeitsort des KMBD Landesinnenminister Michael Stübgen ( CDU) in Begleitung des Bundestagsabgeordneten und parlamentarischen Staatssekretärs des Bundeslandwirtschaftsministeriums, Uwe Feiler ( CDU), sowie der Landtagsabgeordneten Nicole Walter-Mundt ( CDU) und Björn Lüttmann ( SPD). Aufmerksam hörte Stübgen den Ausführungen des Sprengmeisters zu, der in gewohnt unaufgeregter Art über die kreuzgefährliche Arbeit berichtete, die er mit seinem Team tagtäglich ausführt. Auch während der Corona-Pandemie. „Wir haben in den vergangenen Monaten ganz normal weitergearbeitet“, verriet Müller am Rande des Gesprächs. Neue Verdachtspunkte seien dabei im Rahmen der systematischen Suche jedoch nicht gefunden worden. „Aktuell gibt es keine Anomalie, die wir genauer untersuchen müssen“, so Müller, der aktuell zudem mit den Arbeitsbedingungen, die die Modellregion geschaffen habe, „wunschlos glücklich“ sei.

Der Innenminister war sichtlich beeindruckt von der Arbeit des KMBD, aber auch dem Ausmaß der noch notwendigen Suchmaßnahmen in Oranienburg. „Die Einzigartigkeit der Region in dieser Hinsicht war mir anfangs tatsächlich nicht bewusst“, räumte er ein. Er versicherte sowohl Sprengmeister Müller und seinem Team, aber auch den Vertretern der Stadtverwaltung, darunter Baudezernent Frank Oltersdorf ( SPD) und Sozialdezernentin Stefanie Rose (Linke), sich auch zukünftig für die Bereitstellung finanzieller Mittel für die Kampfmittelbeseitigung einzusetzen. „Die neue Landesregierung steht voll hinter dem Projekt“, versicherte Stübgen. „Ich möchte, dass sie wissen – wir werden das hier weitermachen.“ Hintergrund dieser nicht unwesentlichen Aussage ist die zum Jahresende auslaufende Richtlinie des Bundes über dessen anteilige Beteiligung an den Kosten für die Beseitigung von Kampfmitteln. Stübgens Besuch unterstreiche die Wichtigkeit des Themas der Kampfmittelbeseitigung, so Uwe Feiler. „Die Finanzierung spielt immer eine große Rolle. Die Menschen interessieren sich nicht dafür wer die Kosten trägt, sondern erwarten zurecht eine Lösung des Problems“.

Langfristige Planungssicherheit wichtig

„Ich freue mich, dass Innenminister Michael Stübgen gleich zu Beginn seiner Amtszeit das Thema Kampfmittelbeseitigung auf die politische Agenda setzt“, sagte Nicole Walter-Mundt. „Wichtige Maßnahmen zur Stärkung des KMBD konnten 2020 durch die Koalition bereits umgesetzt werden“, befand sie und forderte, auch der Bund müsse seiner Verantwortung gerecht werden und den Hilfsfonds verlängern. „Hier braucht es künftig vor allem eine langfristige Zusage, damit wir im Land und auch in der Stadt Planungssicherheit haben.“ Zufrieden mit dem Voranschreiten der bis 2022 vorgesehenen „ Modellregion Oranienburg“ zeigte sich Björn Lüttmann. „Ich wünsche mir ein gutes Miteinander von Stadt und Land in diesem Prozess, der sicherlich erst in einigen Monaten zwischenbewertet werden kann.“

Von Nadine Bieneck